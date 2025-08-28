Молодые украинцы массово сбегают из страны после разрешения Киева

Молодые мужчины массово покидают территорию Украины после получения официального разрешения властей на поездки за границу. В настоящий момент пропускные пункты перегружены автобусами с мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Tik Tok заполнили видео украинских парней 18-22 лет, покидающих Украину», — передают журналисты. Издание при этом публикует ряд роликов, в которых парни рассказывают, что некоторые приехали на пункты пропуска еще ночью, чтобы избежать задержек и поскорее покинуть страну. Запоздавшие с выездом рассказывают о собравшихся у границы очередях. В некоторых случаях время прохождения границы достигает 20 часов.
Причиной массового отъезда стало недавнее распоряжение кабмина, отменяющее действовавший ранее запрет на выезд мужчин призывного возраста. Решение об облегчении пересечения границы для молодых мужчин было принято после поручения президента Украины Владимира Зеленского, который призвал правительство снять ограничения и упростить выезд для граждан в возрасте от 18 до 22 лет.
Ранее выезд мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен на весь период военного положения. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В социальных сетях продолжают появляться видео, на которых сотрудники военкоматов проводят силовой призыв с применением физической силы.
