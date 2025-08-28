Эстония вручила ноту протеста временному поверенному в делах России

В МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручило ему ноту протеста. Поводом для дипломатического шага стали сообщения о повреждении здания дипмиссии Европейского союза в Киеве, в котором обвиняют Россию.
«В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста», — говорится в публикации на сайте ERR. В официальном заявлении эстонского внешнеполитического ведомства отмечается, что причиной вызова российского дипломата стал инцидент в Киеве, где во время недавнего удара, по данным эстонской стороны, были задеты объекты ЕС.
В МИД РФ, реагируя на шум вокруг повреждения здания посольства ЕС в Киеве, напомнили, что Россия атакует только военные объекты Украины. Представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга обратила особое внимание, что ущерб гражданской инфраструктуре фиксируется именно из-за применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.
