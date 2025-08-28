В лесу в Сосновском районе под Челябинском наблюдается нашествие ядовитых пауков-ос, за уничтожение которых грозит штраф. О встрече с занесенным в Красную книгу насекомым жители сообщают в соцсетях.
«Сосновский район. Паук-оса! Он ядовит», — пишут пользователи в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».
Ранее в челябинском минэко подтвердили массовое появление ядовитых пауков-ос. И предостерегли жителей региона от их уничтожения. Данный вид паука (агриопа Брюнниха) занесен в Красную книгу области, и за уничтожение этого редкого насекомого грозить штраф.
В большинстве случаев укус паука приводит к жжению и появлению небольшого волдыря. Однако у лиц с аллергией возможны более тяжелые проявления, такие как повышение температуры тела или чувство сонливости. При возникновении подобных симптомов рекомендуется незамедлительно принять антигистаминный препарат.
Смещение ареала обитания пауков-ос, вероятно, связано с климатическим потеплением. В последнее время отмечено приближение ядовитых пауков-ос к Екатеринбургу. Ранее этих пауков обнаружили вблизи санаторного лагеря «Три пещеры» в Каменске-Уральском.
