28 августа 2025

В «ЛизаАлерт» оценили шансы на спасение пловца Свечникова в Босфоре

Спасатель: шансы на выживание пловца Свечникова крайне малы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шанс того, что Свечников жив- крайне мал
Шанс того, что Свечников жив- крайне мал Фото:

Шансы на выживание российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, крайне малы. Такое мнение выразил старший поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.

«Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало», — сказал он в беседе с ТАСС.

Евгений Слизовский отметил, что несмотря на интенсивные поиски, которые ведутся уже пять дней как на воде, так и на побережье, результатов пока нет. С учетом интенсивного судоходства в проливе и большой ширины Босфора, вероятно, пловца уже бы обнаружили, если бы он был жив или находился на поверхности. Спасатель подчеркнул: даже опытного спортсмена могут подвести случайные обстоятельства — неожиданный сбой в самочувствии, переоценка собственных сил или внешние факторы.

Николай Свечников исчез во время массового заплыва через Босфор 23 августа 2025 года — его отсутствие заметили только вечером, спустя несколько часов после старта. Родственники пловца ранее заявляли об отсутствии скоординированной спасательной операции в первые часы после пропажи, а организаторы объясняли, что поиски начались с опозданием. Свечников стартовал одним из первых, но пропал уже на первых 600 метрах дистанции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шансы на выживание российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, крайне малы. Такое мнение выразил старший поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский. «Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте: чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало», — сказал он в беседе с ТАСС. Евгений Слизовский отметил, что несмотря на интенсивные поиски, которые ведутся уже пять дней как на воде, так и на побережье, результатов пока нет. С учетом интенсивного судоходства в проливе и большой ширины Босфора, вероятно, пловца уже бы обнаружили, если бы он был жив или находился на поверхности. Спасатель подчеркнул: даже опытного спортсмена могут подвести случайные обстоятельства — неожиданный сбой в самочувствии, переоценка собственных сил или внешние факторы. Николай Свечников исчез во время массового заплыва через Босфор 23 августа 2025 года — его отсутствие заметили только вечером, спустя несколько часов после старта. Родственники пловца ранее заявляли об отсутствии скоординированной спасательной операции в первые часы после пропажи, а организаторы объясняли, что поиски начались с опозданием. Свечников стартовал одним из первых, но пропал уже на первых 600 метрах дистанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...