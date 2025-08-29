Пропавший в Босфоре россиянин мог намеренно скрыться

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва через Босфор, мог намеренно скрыться. Об этом сообщил криминалист Михаил Игнатов, комментируя обстоятельства исчезновения спортсмена.
«Здесь все зависит от мотивов, зачем ему таким образом теряться, убегать, где-то прятаться. Были ли у него какие-то проблемы с законом или с людьми? Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы», — сказал Игнатов в интервью aif.ru.
По его словам, большое скопление людей и судов в Босфоре создает условия для того, чтобы незаметно уйти или скрыться среди участников. Он отметил, что на мероприятиях с большим количеством участников легче затеряться. Официальные поиски спортсмена продолжаются.
Николай Свечников пропал во время массового заплыва через Босфор 28 августа 2025 года: спортсмен стартовал одним из первых, но спустя 500–600 метров исчез из поля зрения, а его отсутствие заметили только к вечеру. Родственники заявили, что официальная спасательная операция не ведется, несмотря на заявления организаторов о начавшихся поисках.
