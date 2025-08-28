Стартовали съемки сериала по роману «Вегетация» пермского писателя Алексея Иванова

В России начались съемки сериала по мотивам книги пермского писателя Алексея Иванова «Вегетация». Одну из главных ролей сыграет Алексей Серебряков. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.
«Okko и Продюсерская компания „Среда“ приступили к съемкам 8-серийной фантастической драмы по мотивам книги Алексея Иванова „Вегетация“. Главные роли в сериале исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер», — написала Зайцева в Telegram. Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступит Максим Свешникова сценарий написал Илья Тилькин
Алексей Иванов высоко оценил состав съемочной команды. «Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и „Вегетация“, я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный. И, конечно, я надеюсь, что в итоге мы получим шоу не хуже знаменитого „The Last of Us“», — отметил он.
Научно-фантастический роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в конце ноября 2024 года. Это постапокалиптическое роуд-муви, «дизельпанк в российской глухомани», говорится на сайте издательства «Альпина. Проза». Договор на съемки сериала был заключен уже в декабре 2024 года. Роман «Вегетация» вошел в число самых продаваемых книг в 2024 году.
