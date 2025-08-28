28 августа 2025

Свердловским учителям проиндексируют зарплаты

Учителям с 1 сентября поднимут зарплаты
Учителям с 1 сентября поднимут зарплаты Фото:

Учителям школ в Свердловской области с 1 сентября проиндексируют зарплаты. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер

«В бюджете на 2025 год на образование направлено 208 млрд рублей. Я подписал указ — с 1 сентября мы проиндексируем заработную плату [преподавателям] в соответствии с ростом экономики и теми принципами, которые заложены в указе президента. На это дополнительно выделено более 8 млрд рублей», — рассказал Паслер в ходе пленарного заседания августовского педагогического совещания работников образования. На месте присутствует корреспондент URA.RU.

Глава Свердловской области отметил вклад учителей в развитие страны и региона. Он также сообщил, что средства выделены на строительство школ. В данный момент строится шесть учебных заведений, в 18 школах проводится капитальный ремонт.

Ранее также сообщалось, что Екатеринбург стал первым в стране городом, где вводят бесплатный проезд для школьников и студентов до 18 лет. Льгота начнет действовать с 1 сентября. 

