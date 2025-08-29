Российские вооруженные силы вошли в село Камышеваха на западе Донецкой Народной Республики, где идут ожесточенные бои за освобождение населенного пункта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска зашли в Камышеваху. Идут ожесточенные бои за освобождение села», — заявил Рогов. Его слова передает РИА Новости.
Камышеваха находится на границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, что делает ее важным пунктом для дальнейшего продвижения. По словам Рогова, освобождение села откроет российской армии прямой выход на новый участок границы, усиливая позиции в этом стратегически значимом регионе.
Ранее, после того как над Запорожьем был установлен контроль, подразделения ВСУ, находящиеся в селе Камышеваха, оказались в зоне плотного огневого воздействия, которую организовали силы группировки «Восток». Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своем сообщении в telegram-канале.
