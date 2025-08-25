Все регионы
00:03
В центре Кургана самокаты перекрыли тротуар. Фото
25 августа 2025
23:56
В ХМАО юноша умер в больнице из-за бездействия врачей
23:52
Юрий Антонов попал в больницу перед концертом
ВСУ попали в огневой мешок возле освобожденного Запорожского: главное об СВО на 25 августа
23:52
Временные ограничения введены в аэропорту Волгоград
23:44
Тренер «Трактора» объяснил поражение команды в стартовом матче Кубка губернатора
23:29
Россия решила разорвать Европейскую конвенцию о пытках
Блогера Маркаряна, унижавшего женщин, заключили под стражу: что известно о его уголовном деле
23:23
Оскорбивший защитников Отечества блогер Маркарян был объявлен в розыск
23:13
На Урале сотрудник исправительной колонии оформил липовый больничный, чтобы скрыть свой запой
23:08
Киев начал угрожать Польше после предложения запретить бандеровские символы
США больше не тратят денег на Украину и обсуждают с РФ сокращение ядерных арсеналов: главные заявления Трампа
23:08
Вуди Ален попал в «Миротворец» из-за связи с РФ
23:05
Челябинцы собирают редкие грибы, которые считают деликатесом в Европе. Фото
23:00
Арсену Маркаряну избрали меру пресечения
2
Что собой представляет БТР М113, ставший трофеем ВС РФ и героем новостей
22:48
Сразу шесть машин столкнулось в Тюмени из-за пьяного водителя. Видео
22:47
Пермяков предупредили о мощных дождях и ливне
22:47
Сенатор Грэм* заявил, что Трамп разрешит Украине бить вглубь России
3
Новое массовое отравление в Дагестане: из курортного отеля «Рубас» госпитализированы 28 человек
22:40
На врио замгубернатора Курской области и его подельников завели четыре дела
22:39
Курганская область передала новый гуманитарный груз в Краснодон
3
22:35
Трамп рассказал, от чего зависят сроки встречи Путина и Зеленского
1
Против блогера, унижавшего женщин, возбуждено уголовное дело: кто такой Арсен Маркарян
22:34
Трамп допустил, что Путину не нравится Зеленский
1
22:28
Суд Москвы отправил блогера Черкащенко в СИЗО
22:18
Трамп пригрозил России последствиями в случае, если Путин и Зеленский не встретятся
Со скоростью 200 км/ч: тайфун «Каджики» обрушился на Китай и Вьетнам. Фоторепортаж
22:01
Трамп прислал Алиеву совместные фото с интересной подписью
4
22:00
Власти Кургана обещают решить проблему подтоплений в новом парке за 140 млн
3
22:00
В депздраве ХМАО прочат новую волну зачисток. Инсайд
Покушение на Чубайса и убийство Немцова: громкие дела генпрокурора Краснова, который хочет стать главой ВС
21:41
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном
21:31
Трамп рассказал о беседе с Путиным о ядерном оружии
1
21:26
«Единая Россия» поможет ветеранам СВО построить бизнес в регионах РФ
Аномальное лето: в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Фоторепортаж
21:20
Челябинский «Трактор» проиграл стартовый матч Кубка губернатора 0:3
21:18
Трамп заявил о прекращении помощи Украине
3
21:15
«Не хватает дерзости»: звездный стилист о злых екатеринбуржцах, стереотипах и уральских брендах
Путин взял под личный контроль защиту данных россиян на «Госуслугах»
21:11
Ямальский военный вернулся из плена, помощник Президента прибыл на Ямал: события 25 августа в ЯНАО
21:05
Трамп поговорил с Путиным о сокращении ядерного оружия
1
21:00
Трудоголик Науменко, открытие офиса Соцфонда и вредная щука: главные события дня в Кургане
Новые учебники — школьникам, новый заработок — родителям: что изменится в жизни россиян с 1 сентября
20:58
Рейсы «Уральских авиалиний» массово переносят в аэропорту Екатеринбурга. Скрин
20:57
Челябинский губернатор Текслер открыл региональный Кубок по хоккею
20:56
Суд Москвы оштрафовал онлайн-библиотеку комиксов Mangalib
Студентов-инженеров и медиков спасут от отчислений
20:55
ФК «Урал» разгромил дебютанта Первой лиги без лучшего бомбардира. Видео
20:50
Мэру Тюмени предложили отменить повышение стоимости проезда в автобусах
1
20:48
В Крым, не покидая Перми: обзор экотроп на правом берегу Камы. Карта
20:46
Национализированных челябинских активов стало больше
20:45
Жительница Златоуста вырастила в саду цитрусовые и виноград разных сортов. Фото
20:44
Гонорары за выступление: сколько получат столичные артисты на юбилее Ноябрьска
Россия и Иран отреагировали на сделку Трампа с Пашиняном и Алиевым
20:40
На бывшую должность омбудсмена КМНС ХМАО прочат ставленницу из клана сенатора
1
20:37
Пермские власти раскрыли план подготовки молодежи к военной службе
20:33
Что известно об экс-директоре агентства туризма и продвижения Тюменской области Пухове
Солдаты РФ начали важное наступление на последние рубежи противника в ДНР: карта СВО за 25 августа
20:32
Трамп заявил, что ситуация в Южной Корее напоминает «Судную ночь»
20:26
Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда России
20:24
В Тюмени подорожали похороны
Последний рубеж обороны Украины в ДНР трещит по швам: чем важна Константиновка для ВСУ
20:20
Политэлиты недовольны качеством строительства самой дорогой новостройки в Ханты-Мансийске. Инсайд
20:20
Валерия Леонтьева заметили на репетиции «Новой волны» в Казани
1
20:16
Блогера Маркаряна доставили в Таганский суд Москвы
Шансов уже нет: непогода снова помешала спасению альпинистки Наговицыной в Киргизии
20:07
Что делать с урожаем огурцов: засолка, заморозка и рецепты
20:04
Путин передал государству долю Fortum в «Челябэнергоремонте»
20:01
В Сбербанке произошел сбой
2
На российском танкере на Чукотке прогремел взрыв: что известно о ЧП и пострадавших
20:00
Аромат, полезные вещества и яркий вкус: особенности клюквы из ЯНАО
19:58
Максим Фадеев открыл пресейв гимна Курганской области. Видео
19:52
«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение
19:46
Кочевники из ЯНАО стали «Семьей года». Фото
19:39
В Екатеринбурге поймали 25-летнюю тюменку, объявленную в федеральный розыск. Фото
19:38
Медики из Тюменской области работают в военном госпитале ЛНР. Видео
19:36
В ХМАО арестовали хулигана, избившего человека и угрожавшего бейсбольной битой
1
19:30
Пафосные рестораны и неприглядные столовые: в какие заведения ходят тюменские випы
19:25
Российский боец пел песни в знаменитом трофейном М113, когда перегонял его с линии фронта
19:25
Куда деть яблоки: топ-10 проверенных рецептов на зиму
2
19:18
Патрушев прилетел на Ямал и посетил порт Сабетта
19:13
В Тюмени крупный завод сокращает сотни сотрудников
1
19:11
В Москве против блогера возбудили дело за унижение чести ветерана ВОВ
19:10
В Екатеринбурге сорвалось важное заседание по поправкам в Устав города
1
19:00
Стабильность и минимальные изменения: цены на топливо в ЯНАО в конце лета. Инфографика
19:00
От велодрома при императоре до арены Спартакиады РСФСР: как менялся старейший стадион Перми. Фотогалерея
18:59
Что стало с актерами сериала «Солдаты» за 20 лет
18:59
В Екатеринбурге перед 1 сентября перекопали набережную у элитной гимназии
18:57
Десятки детей отравились на базе отдыха в Дагестане
18:56
Рособрнадзор объявил предостережения российским вузам
18:56
В Екатеринбурге родители смогут сэкономить на питании школьников
18:55
Из Челябинской области выслали полтысячи нелегалов
18:51
В Екатеринбурге начали судить продавщицу из-за слов о министре
18:50
В Кургане гастрофест «День сырка» посетили свыше 30 тысяч человек
18:50
«Мне за это не платят»: пермяки назвали топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении
18:48
Альпинистку Наговицыну признают пропавшей без вести
18:48
Власти ХМАО проверили все школы на готовность к учебному году
18:47
На Западе раскрыли, что будет с Европой в случае начала войны
18:45
Тюменцы не могут вернуться домой из-за границы
18:44
В екатеринбургской высотке обнаружили труп
18:40
Почти за 30 миллионов рублей продают магазины «Красное и Белое» в Кургане
2
18:39
На ЕКАД произошла жесткая авария с фурой, одну из машин разорвало. Фото
18:30
На пермский детский сад напали вооруженные люди в рамках учений. Видео
18:30
Рабочих из ХМАО зовут зарабатывать 300 тысяч у берега Черного моря
18:30
Сыпь и температура под 40: курганцы заподозрили у заболевших детей вирус Коксаки
2
18:25
В ХМАО для детей мигрантов закупили специальные учебники по русскому языку. Фото
18:24
Новогоднюю елку в 2025 году в Екатеринбурге установят в неожиданном месте. Фото
2
18:22
«Стало частью пейзажа»: Кадыров с иронией рассказал об уничтожении техники ВСУ
18:21
Спасатели поставили точку в вопросе спасения альпинистки Наговицыной
6
18:20
МО РФ: четыре БПЛА уничтожены над регионами
18:16
РЕН ТВ: дети отравились парами хлора в оздоровительном комплексе Кирова
18:15
«Красивая регистрация в красивую дату»: Челябинские пары зарегистрировали браки на речном трамвайчике. Фото
18:13
Экс-строитель обхода Чусового заплатил многомиллионный штраф за сговор
18:12
Строительство нового ЖК на челябинской «Рублевке» одобрила экспертиза. Фото
18:11
Тест по произведениям Пелевина: хорошо ли ты знаком с творчеством писателя
18:08
«Кармен» и «Золушка»: на фестиваль «От Востока до Запада» в Курган приедут звезды оперы
4
18:07
Платформа Max внедрила электронную подпись «Госключ» в мессенджер
18:05
У одного из главных строителей в Минобороны арестовали имущество на 143 миллиона
18:05
«Слушайтесь своего тела»: как ямальцам подготовится к бегу на длинные дистанции. Инфографика
18:04
Курганским студенткам увеличат выплаты по беременности с 1 сентября
4
18:04
В Перми из здания, в котором находится кафе Chicken, повалил черный густой дым. Видео
18:01
Захарова одним словом охарактеризовала удар Киева по нефтепроводу «Дружба»
17:56
В главный парк Екатеринбурга съедутся кинозвезды со всей России
17:55
Чем занять ребенка после школы: список бесплатных секций в Екатеринбурге рядом с домом
17:54
Пермский зоопарк придумал, как удивить первоклассников в День знаний
17:48
Сенатор Муратов передал учебники и технику для ЛНР к началу учебного года
17:46
«К 1 сентября будет дороже»: пенсионеры распродают букеты для школьников в Екатеринбурге. Фото
17:44
На должность главы Верховного суда появился опытный кандидат
17:37
Королева красоты из ХМАО отправилась выживать на остров в Таиланд ради денег
17:31
Заслуженного врача РФ из Челябинска госпитализировали после задержания
1
17:31
В Челябинске умер замминистра культуры Ярославцев
17:30
Ночной забег и полумарафон: где пройдут соревнования в ЯНАО. Афиша
17:27
На Алтае необычно встретили первый авиарейс из Перми. Фото
17:24
Одна из крупнейших металлургических компаний России вложится в поддержку волонтеров
17:23
Когда из Тюмени начнут летать рейсы во Вьетнам
17:21
Власти ХМАО выделят деньги жителям поселка, где шторм повредил десятки домов
17:17
Курганцы подорвали арбуз с петардами прямо на машине. Видео
1
17:15
В Тюменской области казаки обнаружили место гибели покорителя Сибири Ермака. Видео
17:15
Свердловчанина, ушедшего на СВО после начала службы в армии, лишили выплаты
17:14
В ЯНАО мужчина признался в том, что задушил супругу душевым шлангом
17:13
Россиян пугают новым опасным вирусом, который вызывает кашель с кровью
2
17:10
Ямальцы пожаловались на непунктуального перевозчика и задержки автобусов
17:08
В Крыму жестко ответили Зеленскому на циничные слова о полуострове
2
17:07
В Челябинской области перед учебным годом проверено более 2 тысяч садов и школ
17:04
Генпрокурор Краснов подал заявление на председателя Верховного суда
17:02
Из-за северян на трассах Тюменской области появились километровые пробки
17:01
В Ноябрьске молодой человек потерял полмиллиона на инвестициях в интернете
17:00
Туманы и дожди: День знаний в ЯНАО отпразднуют в ненастную погоду. Инфографика
17:00
Пермский педуниверситет за лето принял 300 школьников из ДНР
16:58
В Карпинске ищут обломки ракеты, на которой мыши улетели в космос
16:56
В центре Екатеринбурга закроют важную улицу
16:55
Сын Кадырова награжден новой медалью за защиту Чеченской Республики
16:53
Луну необычного цвета пермяки смогут наблюдать в сентябре
16:48
Союзник России поздравил Зеленского и получил ответную благодарность
1
16:48
В столице ХМАО рецидивист зарезал ножом приятеля
16:48
Тюменцев вернули из украинского плена
16:41
В Челябинске стартовал форум, посвященный современному воспитанию детей. Фото, видео
16:41
Юная, а уже преступница: тюменку отправили под арест за обман пенсионеров
16:39
В Новом Уренгое задержали 16-летнего водителя, устроившего погоню с ДПС
16:37
Ремонтировать улицу, за которую мэру Екатеринбурга досталось от губернатора, начнут в 2026-м
2
16:32
Зеленский обратится к США из-за Путина
16:32
Российский танкист рассказал, как выживал в «двух шагах» от позиции ВСУ
1
16:31
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
1
16:28
Рыбацкие семьи поборются за денежный приз на соревнованиях в Ханты-Мансийске
16:27
Подруги Дмитрия Диброва сделали заявление о его разводе
16:26
Задержки и отмены: что происходит с авиарейсами в России 25 августа 2025 года, онлайн-табло
16:25
В СК Курганской области появилась новая должность
16:24
В Тюмени отменили уголовное дело об избиении сына участника СВО
16:22
Тюменские таксисты нашли повод поднять цены
16:22
Сын бывшего вице-губернатора Пермского края судится с Росимуществом из-за земли
16:20
Путину рассказали, как будут решать проблему с интернет-мошенниками
1
16:19
В Питере появились сугробы. Видео
16:17
В Екатеринбург летит звездный десант: в нем скандалист, попавший под санкции ЕС певец и легенды 2017-го
16:15
Избирком ЯНАО подключил вертолеты и суда для досрочного голосования
16:15
В Ноябрьске девочка-подросток попала под машину. Видео
16:13
Тюменцы устроили пожар на берегу Увильдов
1
16:13
Выплаты для беременных студенток увеличили в Свердловской области
2
16:11
В ХМАО треть детей мигрантов не сдали тест по русскому языку
16:11
Собирался жить в лесу: как шадринец хотел избежать наказания после убийства соседа
16:10
В аэропорту Нижневартовска появится первый телескопический трап
16:03
Суд оставил в СИЗО молодую мать, обвиненную в убийстве дочери в военном городке на Урале
16:03
В Перми десятки автобусов следуют с отставанием из-за огромной пробки. Скрин
16:00
Власти Перми уточнили, пустят ли родителей учащихся в школы 1 сентября
15:59
Курганец протаранил мусорный контейнер на автомобиле
15:57
Кладбище на замке: в Курганской области усилили меры безопасности на Чистопрудном. Видео
15:56
Два силовика станут почетными гражданами Челябинска в 2025 году. Фото
15:55
В Челябинске установлен виновник попадания нефтепродуктов в реку Миасс
15:53
На Ямале буйных вахтовиков задержали в аэропорту. Фото
15:50
Бывшему свердловскому чиновнику вынесли приговор
2
15:49
Власти Кургана опубликовали полную афишу Дня города
15:48
Польша пошла на радикальные меры против украинцев
15:48
Запуск дрона для поисков застрявшей в горах Киргизии пермячки Наговициной провалился
1
15:45
В России начали продавать пиво из КНДР
4
15:45
Прокуратура Кургана добилась возврата в суд дела бывшего главы управкомпании «Прометей»
15:43
Болельщиков «Трактора» после игр в Челябинске развезут специальные автобусы
15:39
Знакомые офицера, которого обвинили в растлении кадета в Екатеринбурге, вступились за него
3
15:37
DN: Шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта
1
15:36
На птицефабрике под Челябинском рассказали, сколько птицы погибло из-за пожара
15:33
В Ессентуках разместили солдата с флагом США на патриотическом школьном баннере. Видео
2
15:32
Прокуратура ХМАО провела ревизию последнего дома с обманутыми дольщиками
15:32
В Челябинске перенесли юбилейный концерт экс-солиста группы «Агата Кристи»
15:29
В Челябинске пропала 15-летняя девочка, выглядящая на 17 лет. Фото
15:20
Туристы разбились насмерть из-за порвавшегося каната на зиплайне под Самарой. Видео
4
15:19
Жара до 30 градусов ожидается в Кургане и Шадринске
15:17
В Екатеринбург привезли сотни тонн отечественных яблок
15:16
Тюменец переплыл Босфор и получил титул «Межконтинентального пловца». Видео
15:15
Салют, Фадеев, Карелин: о чем власти Кургана объявили в честь Дня города
5
15:15
Им деньги дороже жизни белгородцев: как чиновники саботировали госзаказы на границе с Украиной
1
15:14
Ученая Пермского Политеха рассказала, что повлияет на курс рубля в сентябре
15:13
Больше экшена, меньше оригинальности: стоит ли смотреть фильм «Никто 2»
1
15:09
Восьмилетняя девочка напала с ножом на одноклассника в Туринске
3
15:08
У политэлит тюменской «матрешки» новый тренд. Фото
1
15:06
Временные ограничения введены в аэропорту Владикавказ
15:03
Советский режиссер Усков доверял свердловчанам первым смотреть свои фильмы
15:01
«Щука рвала в клочья наши приманки»: как курганцы ловили гигантскую рыбу на Тоболе. Фото
15:00
В ЯНАО запретят продажу алкоголя
14:58
В Россию удалось вернуть женщину с ребенком с Украины
14:58
Россияне рассказали, сколько сотен тысяч готовы тратить на учебу
14:52
Чемпионат России по боксу признали лучше Олимпиады в Токио. Фото
1
14:51
Челябинцы за лето раскупили садовые участки с домиками из-за бросовых цен. Фото
14:51
Бесстрашный лисенок вышел к пермским охотникам. Видео
1
14:50
Челябинская ЛДПР требует ликвидировать очереди за пенсиями в отделениях «Почты России»
1
14:47
«Из Батуми в Ростов ехали 33 часа»: текущая ситуация с километровым пробками у КПП «Верхний Ларс». Карта
14:42
В мэрии Бакала ответили на претензии по содержанию нового путепровода, который превратился в «заброшку»
14:38
Тюменцы вынуждены неделями ждать запчасти для китайских автомобилей
14:36
Стало известно состояние пострадавших после взрыва на российском танкере
14:34
Погода в Ноябрьске на День города 30 и 31 августа. Скрин
14:34
В Курганской области в два раза сократилось число бесхозных домов
4
14:34
В Тюмени научный сотрудник пойдет под суд за превышение должностных полномочий
14:33
В Сургуте уличные торговцы режут баранов во дворе дома. Видео
14:32
В квартиры тюменцев пробрались крысы и оставили там потомство. Фото
14:31
Челябинские туристы попали в тайфун на Хайнане
14:29
Операция по спасению россиянки с пика Победы окончательно завершена
14:29
В Перми медсестрам предлагают зарплату до 90 тысяч рублей в месяц, но есть условие
14:28
Курганские депутаты облдумы срочно соберутся, чтобы провести последнее заседание действующего созыва
14:28
Прогремел взрыв на российском танкере на Чукотке, есть раненый
1
14:27
«Отказался отвечать»: Залужный весной обиделся на вице-президента США Вэнса
1
14:20
Мать бойца СВО скончалась на могиле сына в Забайкальском крае
6
14:18
В ЯНАО полицейский получил удар по голове от местного жителя
14:16
В Челябинской области резко похолодает
14:15
Мишустин привел Сатку в пример другим городам за благоустройство. Видео
14:13
Роспотребнадзор ХМАО рассказал, чем опасны консерванты
14:12
Более 30 тысяч челябинских детей получили выплаты на подготовку к школе
14:10
«Кровь, пот и слезы»: что случилось бы с Украиной, если Залужный стал президентом
2
14:07
В Екатеринбурге мигранта наказали за взятку сотруднику ФСБ. Фото, видео
14:05
Армия России освободила населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области
14:05
В Президентском полку прошел «День Челябинской области». Фото
14:04
Тюменцев приглашают привиться от гриппа
14:00
Итальянцы, обещавшие спустить россиянку с пика Победы, внезапно улетели
10
14:00
Города ЯНАО премировали за лучшее ведение бюджета
14:00
Курганский суд отправил в колонию экс-главу села, присвоившую квартиру вдовы ветерана
13:57
Археологи нашли странные каменные шарики на раскопках в ЯНАО. Фото
13:55
Цены в Курганской области: почему овощи дешевеют, а кофе и шоколад дорожают. Инфографика
2
13:47
В Челябинске презентовали учебник по предмету, который заменит обществознание
13:43
Курганцы скупали пальто и дубленки в середине лета. Инфографика
13:43
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу
13:42
Лидер азербайджанцев на Урале просит к себе в одиночку сокамерника
7
13:41
Турция никак не отреагировала на пропажу российского пловца в Босфоре
2
13:41
На Ямале испекут гигантский торт ко Дню города и устроят «Самоварфест»
13:37
В Тюмени откроется новое кафе
1
13:33
В Перми за счет бюджета проведут капитальный ремонт детского санатория
13:33
Экономист раскрыл судьбу рубля после нового решения ЦБ по ключевой ставке
13:32
На Украине стали угрожать Зеленскому жестокой расправой за «оставление» Донбасса
13:24
«Двухэтажный коттедж за высоким забором»: как задерживали челябинского топ-врача. Видео
1
13:23
Ямальский рыбак поймал щуку на 12 кг. Фото
13:19
Вынесен приговор свердловчанину, сбившему насмерть подростков на велосипедах. Фото
2
13:17
Стало известно, какой будет погода в Перми 1 сентября. Скрин
13:17
Актрисе Наталье Селезневой потребовалась срочная медицинская помощь
1
13:12
За два дня тюменцы вызывали скорую помощь почти 1 200 раз
13:11
На Украине показали новую крылатую ракету
13:10
Какие праздники отмечают 26 августа 2025: что можно и нельзя делать
13:08
Сентябрь в Пермском крае начнется с «сухого закона»
13:06
Вратарь клуба из Салехарда уехал в Кувейт для подготовки к ЧМ-2028. Фото
13:06
Появилось видео с заминированной иконой, которую хотели использовать для теракта
1
13:05
Полиция зачистит центр Кургана от припаркованных машин накануне Дня города. Карта
13:03
В Тюмени появится приют для 1000 бездомных животных
1
13:00
Спортшколе «Ямал» выделили почти шесть миллионов рублей на покупку «Видеогола»
12:58
На главном празднике города изменят сцену, чтобы курганцы были ближе к Фадееву. Видео
12:56
Китай занял однозначную позицию по отправке миротворцев на Украину
3
12:56
Лучших детей впервые представят на площади в День рождения Кургана
12:54
Екатеринбурженка дважды чуть не умерла, пытаясь похудеть
12:54
Пермяки на этой неделе временно останутся без воды
12:53
«АвтоВАЗ» готовит масштабную отзывную кампанию из-за проблем с рулем
1
12:52
В Турции назвали условие, которое определит тотальный крах НАТО
12:50
Смирновы из Шадринска стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»
12:50
«Ушел на задание и не вернулся»: на СВО погиб племянник Сергея Зверева, удостоенный орденом Жукова
2
12:50
Сентябрь в ХМАО начнется с магнитных бурь. Фото
12:48
Десятки детей-мигрантов провалили тест по русскому языку перед поступлением в тюменские школы
12:47
Жители ХМАО раскрыли оптимальное время для сбора самой полезной ягоды
12:47
Море ягод, огурцы-палки и садовые груши: какой урожай собрали в этом году тюменцы. Фото
12:45
Вице-канцлер Германии обратился к Путину по поводу поддержки Украины
2
12:44
Друг семьи Саманты Смит раскрыл, как одно письмо растопило лед холодной войны
1
12:44
В Челябинской области в печи сожгли сыр из Германии и Прибалтики. Фото
1
12:43
В Перми объявились воры-кофеманы. Видео
12:43
В Челябинской области моторная лодка врезалась в берег: есть погибшие
12:43
В Кургане на День города заявлен новый крутой хедлайнер, который присоединится к празднику
12:42
Литва проводит военные учения на границе с Беларусью
12:41
В Челябинске ФСБ задержала заслуженного врача РФ Мыльникова
12:37
Бизнесмена из Екатеринбурга, которого трижды оправдали, хотят снова судить
1
12:35
История повторяется: что известно о задержании врио замгубернатора Базарова и кто проходил по этому делу ранее
2
12:35
Более 500 силовиков Кургана будут охранять порядок в День города
12:32
Заместитель Хинштейна и экс-помощник Гладкова задержан по делу о хищении одного млрд
1
12:31
«Никогда с таким не сталкивался»: теннисист Бонзи, обыгравший Медведева, впечатлился встречей с ним
12:30
Свердловчане за два дня очистили от мусора свыше 100 километров реки Чусовой
2
12:30
В Челябинской области из-за жары на четыре дня объявили штормовое предупреждение
12:30
В Пермском крае создадут цифровой двойник региона
12:30
Открытие аквапарка и выступление «Русских Витязей»: Когалым с размахом отметит День города
12:29
Власти ХМАО объявили об открытии сезона сбора кедровых орехов
12:27
Глава Кургана Науменко объяснил, будет ли салют на День города
12:24
Челябинские экологи начали обследование озера Второе из-за планов застройки. Фото
12:24
Под Екатеринбургом девушка на скорости вылетела из машины, снимая на видео трюк. Фото
12:24
Член ЦИК России начала визит на Ямал перед выборами в Заксобрание
12:24
Китай не намерен отправлять миротворцев на Украину
12:20
Власти Пермского округа нашли дачника с самым длинным кабачком. Фото
12:19
Мэр Науменко озвучил, какой главный подарок подарят курганцам на День города
3
12:15
В Перми шеф-повара накроют 15-метровый стол с коми-пермяцкими угощениями
12:15
СК возбудил уголовное дело после ЧП с пермяками на Итурупе
12:13
Ученые зарегистрировали мощнейшую за последнее время вспышку на Солнце
12:12
Челябинский турист скончался в горах
12:11
В Кургане интересно: жители бесплатно услышат хиты советской эстрады
12:08
ВС РФ перешли в активное наступление на Константиновку в ДНР
12:03
Микрорайон Екатеринбурга затянуло густым дымом от сильного пожара. Фото
1
12:02
Задержанный в Курской области чиновник подозревается в хищении миллиарда
1
12:02
«Строительный помощник» Гладкова: что известно о задержанном врио замглавы Курской области Владимире Базарове
12:00
В Челябинске перенесли Русский экономический форум
1
12:00
Топ-10 фактов о Ноябрьске, которые вас удивят
1
12:00
Uma2rman, фестивали и праздничные локации: что будет на Дне города Ноябрьска
11:59
В Курганской области годовалый ребенок перевернулся на квадроцикле. Фото
2
11:58
Исполнение нового закона обойдется тюменским бизнесменам в миллионы рублей
11:57
Хинштейн дал первый комментарий после задержания своего помощника
11:56
Женщина в Крыму пыталась пронести икону со взрывчаткой в здание ФСБ
1
11:53
«Унесло холодильник»: жительница ЯНАО оказалась в эпицентре тайфуна в Санья. Видео
11:52
Пермячка Шпица показала откровенный наряд для пляжной вечеринки. Фото
11:51
В Екатеринбурге вынесли новый приговор по делу спецшколы, где насиловали детей
1
11:50
Повышение стипендий и новые подарки от Артюхова: что изменится в жизни Ямала с 1 сентября
11:49
В Крыму задержана женщина, планировавшая теракт по заданию СБУ
11:47
Челябинцы создали «электронного чиновника»
11:45
Семилетняя пермячка Ева Вихарева с тяжелой формой СМА готовится к школе. Фото
11:45
Какой силы будет магнитная буря 26 августа 2025: прогноз
11:44
В Челябинске будут судить участника бандитской перестрелки
11:44
ЕС собирается сделать новый шаг против замороженных активов РФ
11:44
Гладков: в результате нападения ВСУ в Шебекино оказался ранен мирный житель
11:43
Шадринский силовик стал чемпионом России по стритлифтингу. Фото
11:43
Какой будет погода в последнюю неделю лета в Свердловской области
11:35
В Кургане открыли офис Соцфонда, который признали одним из лучших в стране. Фото
2
11:34
Свердловчанин притворялся девочкой и просил детей высылать ему интимные фото
11:32
В Киев внезапно приехал помощник Мерца
11:31
Как на Мертвом море: какие программы предлагают пермские санатории
11:30
Сын челябинского экс-губернатора Дубровского проиграл суд семье мертвого бизнесмена
11:30
Екатеринбуржец с женой получили огромные деньги за несуществующего ребенка
11:29
В Челябинске назвали дату окончания купального сезона
11:28
Пермякам пообещали теплое, но дождливое начало недели
11:27
В Курской области задержан заместитель Хинштейна
5
11:25
Курганцы останутся без бесплатного телевидения. Скрин
11:24
В центре Перми вновь пытаются продать известный банный комплекс
11:21
Тюменцев призвали жаловаться на детей в полицию
1
11:21
Кандидаты в свердловские губернаторы потратили 55 млн, завлекая свердловчан на выборы
1
11:18
ВСУ выпустили по России в 4 раза меньше дронов после массовой атаки накануне: карта ударов 25 августа
11:17
Челябинка пыталась пронести в суд помаду-шокер
11:16
Голова от «Нины», туловище от «Марины»: кукольный хирург из Кургана восстанавливает немецкие игрушки
2
11:16
Избивали и держали на Эльмаше: чем закончилось дело вымогателей из Екатеринбурга
11:14
В Тюмени все-таки решились на перенос автовокзала
11
11:12
В Перми приставы опечатали номера в опасном гостевом доме
11:10
В Тюмени на месяц продлили перекрытие дороги в центре города. Схема
11:06
Ночью в центре Перми художник начал создавать новый мурал. Видео
11:06
В Курской области задержан врио замгубернатора Владимир Базаров
11:05
Почти тысяча россиян застряли в Китае из-за мощного тайфуна
11:05
Карта СВО, которую Трамп показал Зеленскому, далека от действительности
11:04
Челябинские власти потребовали от «Южуралзолота» восстановить разрушенную дорогу
11:01
Укладывают асфальт на улице, которую курганцы критиковали из-за ям. Фото
1
11:00
Дачный интернет: как курганцам подключить и усилить сигнал за городом для работы и учебы
10:59
Молодой пермяк до смерти забил знакомого пенсионера и сбежал. Видео
10:59
Екатеринбуржцы до смерти закормили уток в Харитоновском саду
10:57
Екатеринбуржец, зверски зарезавший девушку на Эльмаше, избежал колонии
1
10:56
В Челябинске линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников
10:53
Земфира* погасила долги по ЖКХ, которые она накопила в России
2
10:53
«Близится к завершению»: в Турции назвали самое главное условие для мира России с Украиной
10:52
В ДТП под Шадринском 18-летний мотоциклист разбился насмерть. Видео
1
10:52
ММК направит на экологию более 10 млрд рублей в 2025 году
10:51
МВД заблокировало крупнейший сайт с персональными данными россиян. Видео
1
10:49
Аналитики назвали самые бюджетные направления для отпуска жителей ХМАО в сентябре
10:49
Строительство школы в Челябинске сорвалось из-за ошибок в проекте
10:48
Спортсмен с двумя высшими образованиями рекламировал наркошопы в Челябинске
10:46
Жители Харьковской области надеются, что РФ полностью освободит регион до мира с Украиной
10:44
Курган богат талантами: лучшие команды ветеранских застав состязались за кубок героя СССР Карацупы. Фото
10:42
В ХМАО полиция решила устроить облавы на водителей на трассах
10:42
Восемь жителей Курска воссоединились с семьей после возвращения с Украины. Фото
1
10:36
Рита Дакота, скрывающая гражданство РФ, экстренно избавилась от дорогих квартир в Москве
1
10:36
Тюменцы не могут попасть на российский курорт
10:28
Полпред Жога поручил провести на Ямале форум в поддержку участников СВО
10:28
В Челябинске опрессовки планируют закончить к 1 сентября
10:25
Дикий Северный олень встретился туристам в Пермском крае. Видео
10:25
Пермские туристы, пропавшие при восхождении на вулкан, найдены живыми. Видео
10:20
Фон дер Ляйен сделала откровенное заявление по поводу сделки с США
2
10:20
«Учат Родину не любить»: в Генпрокуратуре раскрыли, что Швейцария распространяла русофобию в РФ
10:18
Дмитрий Певцов и певица Валерия выступят на День города Челябинска
10:17
Мишустин выделил челябинцам 293 миллиона на оплату коммунальных услуг
1
10:16
Военнослужащий из ЯНАО вернется домой из украинского плена. Видео
10:14
В начале ноября россияне будут работать всего три дня: производственный календарь на 2025 год. Инфографика
22
10:12
Цены на шоколад рискуют вырасти уже в ближайшее время
1
10:12
Из пригорода в Челябинск запустят новый автобус №161. Скрин
1
10:11
В Кыштыме ФСБ и СК задержали директора теплоснабжающей компании. Видео
1
10:07
Какие улицы перекроют на День города Кургана. Карта
10:07
Shaman и Мизулина заперлись в гримерке, а Лепс ищет деньги на свадьбу: как прошел третий день «Новой волны»
1
10:06
Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава способен превысить 1 млрд рублей
10:06
Челябинцы раскупили билеты на матчи «Трактора» на Кубке губернатора по хоккею
3
10:04
В Тюмени на два месяца перекрыли участок федеральной трассы
10:02
Власти города в ХМАО предупредили об отключении горячей воды
10:00
Праздник Семистрельной иконы Божией Матери: что она означает и как молиться
09:59
Тихая охота: где искать сыроежки в свердловских лесах
09:58
Даниил Медведев сенсационно проиграл французу
09:56
Банк, заваливший звонками свердловчанина, наказали крупным штрафом
09:54
Мэру «уральской Рублевки» прочат высокую должность в правительстве
4
09:53
В аэропорту Челябинска отменены рейсы в Москву и задерживаются в Санкт-Петербург. Скрин
09:52
На объездной дороге в Тюмени произошло смертельное ДТП. Фото
09:50
ОМОН устроил с рыбинспекторами облаву на браконьеров в Курганской области
3
09:50
В ЕС попытались оправдаться Россией за унизительную сделку с США
09:46
В ЯНАО за некачественный ремонт многоквартирных домов наказали управляйку
09:44
ВСУ атаковали шесть регионов России
09:37
Ради машины курганский гонщик оплатил почти 150 штрафов на сотню тысяч
1
09:34
Проба Ливо: челябинский «Трактор» попытается выиграть Кубок губернатора по хоккею в шестой раз
09:33
Baijiahao: Россия и Китай нанесли неожиданный удар по США
4
09:29
Вдова из Екатеринбурга спасала 12-летнего сына из наркотической ямы и стала волонтером
1
09:16
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над Россией
09:14
Россиянам хотят запретить забираться высоко в горы после трагичной истории Наговицыной
3
09:08
Последний шанс на спасение Наговицыной под угрозой срыва
2
09:08
Пенсионер из Сибири пойдет под суд за травмы ребенка в ДТП на Ямале
08:59
Источник выяснил, действительно ли Турция пошлет войска на Украину
08:50
На пике Победы остановили поиски пропавших альпинистов
08:48
Задержание убийцы спустя 26 лет, возвращение бойцов из плена, «сухой» закон: 8 свердловских событий недели
08:47
Как пройдут выборы губернатора в Пермском крае: главное
08:45
Застройщик автоцентра в Кургане начал ремонт дороги, разрушенной своей техникой. Фото
2
08:45
Челябинский кинотеатр разорвал отношения с поставщиком техники IMAX из Канады
1
08:40
В Турции прокомментировали новый раунд переговоров России и Украины
08:28
Внеплановая ошибка в маршруте: последние новости о спасенных туристах у вулкана на Сахалине. Карта, видео
08:24
ВСУ убили женщину и зарезали ее ребенка в ДНР ради машины
08:20
Какие праздники отмечают 25 августа 2025: что можно и нельзя делать
08:20
В ХМАО жители скупают квартиры под аренду по дешевой ипотеке
08:09
Агентство туризма Тюменской области осталось без руководителя
08:08
«Каким-то образом пошли к Тихому океану»: тургруппа выступила с первым заявлением после пропажи на Сахалине
08:05
ВСУ атаковали Смоленскую область
08:03
Свердловчан ждет самый теплый день недели
08:01
Горы-убийцы, переобувшийся Лебедев и заоблачная цена на хлеб: топ-10 пермских новостей за неделю
08:00
В Тюмень придет самый жаркий день августа
08:00
Уставшие чиновники, секретные документы и грандиозные стройки: топ событий недели в Курганской области
08:00
Серый кардинал правительства ушел в отставку, бизнесмен запатентовал царскую рыбу: девять событий недели ХМАО
07:49
В Китае Зеленскому дали совет перед встречей с Путиным
07:48
Пожар в «Рависе», марафон, задержание Уфимцева, трагедия в Миассе: двенадцать челябинских событий недели
07:45
Почему мэр Кургана Науменко допоздна задерживает сотрудников на работе. Инсайд
11
07:40
На Ямале завершился «Честный маршрут», экс-замгубернатора Воронов ушел на СВО: девять событий недели ЯНАО
07:34
Россияне смогут сами ограничивать себе доступ к опасному контенту
1
07:33
Россия отразила атаку ВСУ на Москву
07:27
Два беспилотника сбиты на подлете к Москве
07:21
На Сахалине спустя сутки нашли тургруппу, которая пошла на вулкан
07:15
Курганцы выловили щуку из Тобола по частям. Фото
07:15
Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми
07:14
Минздрав разработает порядок отбора частных клиник в ОМС
07:10
Российская армия прорвала оборону ВСУ в Днепропетровской области
07:04
Экипаж БТР под флагами России и США вышел на связь после новостей о своей гибели. Видео
07:03
Коррупционный скандал и танцы на дороге: девять главных событий недели Тюменской области
07:01
Адвокат выявила схемы, как повысить алименты на ребенка
07:00
Почти половина россиян считают себя «особым народом»
06:48
Школьников хотят обучать по вузовским учебникам
06:45
Названа причина, почему пропавшую тургруппу на Сахалине до сих пор не нашли
06:45
В Екатеринбурге массово задерживаются рейсы
1
06:29
В России разработали повязку, способную в 4 раза снизить кровопотерю
06:27
Саммит в Китае станет самым масштабным в истории ШОС
06:27
Что известно о пропаже российского пловца в Стамбуле
06:23
Во Владивостоке девочка наелась камней и выжила
06:17
Россия начнет рассчитываться с Индонезией рублями
06:01
Вторая россиянка выиграла матч на престижном американском турнире
05:55
Операция по поиску российского пловца, пропавшего в Босфоре, не проводилась
05:30
Резкое похолодание и дожди: какая погода будет на Ямале в последнюю неделю лета
05:29
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
05:26
Российская теннисистка Потапова обыграла китаянку на US Open
05:24
Часть россиян начнут получать зарплату по-новому
6
05:24
Reuters: в США выявили первый случай заражения человека личинками мясной мухи
05:12
Российские карты «Мир» начнут работать в Иране до конца года
05:11
В Свердловской области после падения мужчины в коллектор начался ремонт
05:01
Трое аферистов обманули молодого курганца, выманив у него свыше полумиллиона рублей
05:01
Жителям Никарагуа объяснили, зачем ехать в Челябинскую область
04:50
Боец рассказал, как маскируются снайперы в зоне СВО
04:44
Мединский раскрыл, как Украина возвращает курян
04:31
Стало известно, в какие города россияне отправились вместо курортов
04:25
Стрельба произошла на кампусе Университета Южной Каролины
04:20
В Иране надеются на российский газ
3
04:20
Знакомая пропавшего в Босфоре россиянина рассказала подробности пропажи
04:18
Пермяки бросились скупать огородных пугал и садовую технику
03:53
ВСУ увеличили количество ударов по России после саммита на Аляске
03:53
Тренер и рекордсмен: кто такой Николай Свечников, пропавший при попытке переплыть Босфор
4
03:33
Канцлер Германии заявил о крахе системы социального обеспечения в стране
2
03:32
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей группы туристов на Сахалине
03:28
В Сумской области начались проблемы с электричеством на фоне взрыва
03:27
Вертолет рухнул в пруд во Франции. Видео
03:26
ЯНАО попал в топ регионов с самыми высокими расходами на ЖКУ
03:25
Вячеслав Володин прибыл в Китай с официальным визитом
03:20
Посол США во Франции выразил Макрону обеспокоенность антисемитизмом
03:11
Челябинцы хвастаются ведрами, полными груздей. Фото
02:56
Стало известно, сколько денег из семейного бюджета тратят курганцы на оплату ЖКУ
2
02:51
Свердловские семьи тратят менее шести тысяч рублей на ЖКУ в месяц
5
02:51
Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете юниорского ЧМ
1
02:43
Космонавт и звезда фильма «Вызов» встретился с жителями Нового Уренгоя
02:36
Сибига резко отреагировал на высказывания Сийярто
2
02:32
В Курганской области женщина-инвалид годами не видела врачей
4
02:21
Пермская авиакомпания получила лицензию на перевозку радиоактивных веществ
02:11
В Никарагуа подсветили дворец в цвета российского флага
2
01:47
Силы ПВО России за 3 часа сбили 7 украинских беспилотников
01:41
Более семи часов сотни россиян не могут вылететь из Египта
01:38
США сделают последнее предупреждение Европе и Украине
2
01:31
Пользователи из нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»
01:25
Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор
01:20
Москалькова встретилась с представителями украинского омбудсмена
01:19
«Аэрофлот» отменил более 20 рейсов из-за ограничения воздушного пространства
01:18
Спецназовцы из пяти стран схлестнулись в Екатеринбурге: кто стал сильнейшим. Фото
00:58
Власти потребовали от пермского аэропорта ликвидировать съезд на трассу
00:46
Der Spiegel: Германия в 1990-е годы противилась вступлению России в НАТО
00:43
Лукашенко раскрыл подробности о своем здоровье
00:41
В зоне СВО погиб многодетный отец из Пермского края
00:33
Самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Москвы, приземлился в ХМАО
00:25
В Канаде заявили, что готовы помогать Украине
00:08
Российский военный, вернувшийся из плена, поблагодарил Путина и Минобороны
00:04
Подростки развернули флаг нацистской Германии вместе с украинским в Запорожье
1