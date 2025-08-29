Жильцам обрушившейся многоэтажки в Саратове выдали сертификаты на новые квартиры. Об этом заявили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
«Владельцам 28 квартир пострадавшего дома на Блинова выдали сертификаты на покупку нового жилья», — указано в сообщении на странице соцсети VK. Отмечается, что министерство помогло гражданам с оформлением документов и выдало жилищные сертификаты.
Отмечается, что люди могут использовать этот сертификат для приобретения квартиры в любом районе города. К тому же, существует возможность выбрать жилье из новостройки или вторичного рынка.
Ранее, 25 июля в Саратове произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Блинова. Тогда произошло частичное обрушение здания. Поступала информация, что в результате происшествия, пропавшими без вести числятся десять человек, в том числе и ребенок.
