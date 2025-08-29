В Кремле ответили на вопрос о заявлении Турции про готовность РФ к территориальным уступкам

Песков о заявлении Фидана: Кремль не раскрывает детали переговоров
Детали переговоров выдавать нецелесообразно, заявил Песков
Детали переговоров выдавать нецелесообразно, заявил Песков

В Кремле не будут раскрывать детали переговоров между РФ и США. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана. Тот рассказал о якобы договоренности о «передаче России 30 процентов Донецкой области и сохранении Запорожской и Херсонской областей на линии соприкосновения». 

«Мы сознательно не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске. <...> Мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо это в интересах урегулирования. А сейчас важно вести работу в дискретном режиме», — заявил Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. 

Также представитель Кремля подтвердил, что беседа между главой РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом была своевременная и содержательная. В ходе нее глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования. 

