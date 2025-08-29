Банки в ЯНАО попытались отсудить у населения округа почти миллиард рублей

Суды общей юрисдикции в ЯНАО стали реже рассматривать гражданские споры о кредиторской задолженности физических лиц. Однако общая сумма заявленных требований выросла и составила почти один млрд рублей, сообщает управление Судебного департамента в ЯНАО. Кредитные истории некоторых ямальских заемщиков подпорчены долгами на суммы свыше одного млн рублей.
Как следует из статистики окружного управления Судебного департамента, за шесть месяцев 2025 года в федеральные суды Ямала поступило на рассмотрение 962 иска представителей кредитных организаций (в 2024-м за тот же период — 1290) к физическим лицам. Рассмотрено с вынесением решения 783 гражданских дела о взыскании по договору займа. За аналогичный период прошлого года — 968. В общей сложности юристы банков намеревались отсудить у населения 997, 4 млн рублей. Если бы судьи полностью согласились с их требованиями, то одной только госпошлины было бы уплачено на 18,3 млн рублей.
По данным источника, за тот же период 2024 года банковские клерки были более активны в судах. Между тем, общая сумма требований была немного ниже на 9,5 % и составила 956 млн рублей.
Должникам редко удается избежать проигрыша в таких спорах. За полгода банкиры выиграли у своих клиентов в общей сложности 682 спора (843 — за шесть месяцев 2024 года), частично — в 78 делах (118 годом ранее), то есть 639, 5 млн рублей.
Характерно то, что в основном в долговую яму северяне попадают из-за крупных сумм – от 500 до одного млн рублей и свыше миллиона рублей, сообщают в управлении.
Так, Новоуренгойский горсуд рассмотрел иск банка ВТБ, который требовал взыскать с должника 2,4 млн рублей. Заемщик собирался купить автомобиль Changan Uni-V 2023 года выпуска. В итоге суд решил дело в пользу банка: машину должны были продать на публичных торгах. Ответчик на судебное разбирательство не пришел.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале рост цен на товары и услуги значительно опережает индексацию заработной платы. Реальные доходы жителей региона по итогам января — июня 2025 года увеличилась всего на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
