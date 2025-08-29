Жители отдаленных сел ЯНАО из-за поломки теплохода остались вдали от цивилизации

Вертолеты будут перевозить жителей сел ЯНАО из-за поломки теплохода
Дополнительный вертолетный рейс запустили в Ямальском районе
Дополнительный вертолетный рейс запустили в Ямальском районе

В ЯНАО жители сел остались без связи с «Большой землей» в связи с технической неисправностью судна А-145. В связи с этим, организован дополнительный вертолетный рейс, сообщает администрация Ямальского района.

«В связи с технической неисправностью теплохода „А-145“ 30 августа будет организован дополнительный авиарейс по маршруту Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно», — сообщает пресс-служба районной администрации в официальном telegram-канале. Контакты для заявок принимаются до 18:00 29 августа

