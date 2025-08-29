Опыт ЯНАО по содержанию заключенных отметили в Челябинске

В ямальских колониях тщательно следят за соблюдением прав заключенных с инвалидностью. Об этом свидетельствует отсутствие жалоб со стороны заключенных и их родственников, а также регулярно проводимые проверки, рассказал ямальский омбудсмен Андрей Нестерук. Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко рассказала про опыт Ямала, где хорошо выстроена система соблюдения прав инвалидов в колониях.
«Важным показателем работы является отсутствие обращений от осужденных с инвалидностью или их родственников о нарушении прав в учреждениях УИС ЯНАО, а также невыявление таких нарушений в ходе плановых проверок. Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективном взаимодействии с руководством УФСИН России по ЯНАО и системном подходе к защите прав данной категории граждан», — отметил Андрей Нестерук. Выдержки из доклада опубликованы в его telegram-канале.
Во всех исправительных учреждениях округа обеспечена доступная среда: установлены пандусы и поручни, а санитарные помещения приведены в соответствие с потребностями маломобильных граждан. Для осужденных с нарушениями зрения информация представлена также с использованием шрифта Брайля, а в библиотеках имеются издания с увеличенным шрифтом.
Межрегиональный координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации проходит в Ханты-Мансийске. В работе совещания приняли омбудсмены по УрФО, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. С приветственным словом к присутствующим обратились губернатор ХМАО Руслан Кухарук, председатель думы ХМАО Борис Хохряков и другие официальные лица.
