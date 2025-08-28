В городе ЯНАО меняют схему движения автобусов

Изменения вступят в силу с 1 сентября
В Губкинском (ЯНАО) с 1 сентября текущего года упраздняется автобусный маршрут 2Б, но добавляются новые — №7 и №8. Об этом в соцсети сообщили власти города.
«С 1 сентября 2025 года в расписании общественного транспорта произойдут изменения. Маршрут №2Б прекращает свое существование. В графике движения городских автобусов появились два новых маршрута №7,8», — сообщает мэрия города в telegram-канале.
Также маршрут №2А переименован в №2, но расписание останется прежним. Расписание утренних рейсов с сентября изменится на маршруте №4.
