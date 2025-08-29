Установлен третий участник нападения на екатеринбуржца, который хотел сменить УК

Силовики активно занимаются расследованием уголовного дела
Силовики активно занимаются расследованием уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец хотел сменить УК, но был жестоко избит

Силовики установили личность третьего незнакомца, который участвовал в нападении на екатеринбуржца, хотевшего сменить управляющую компанию в своем доме. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

Задержан ли фигурант, собеседник уточнить не смог. Ранее правоохранители задержали двух его подельников. По предварительным данным, они уже находятся в следственном изоляторе. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме воздерживаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что жильцы дома на Мостовой, 47 готовили собрание по смене УК. Но Ивана — одного из активных жильцов — неожиданно избили трое в масках и балаклавах. Он попал в больницу. Мужчина считает, что на него могли напасть люди, связанные с «ГринСервисом». В компании это опровергают. СК возбудил дело по факту покушения на Ивана. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

