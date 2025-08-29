Свердловчане простятся со школьником, утонувшим в карьере

В Артемовском (Свердловская область) простятся с Тимофеем Цыпленковым, который утонул в карьере. Проводить восьмилетнего мальчика в последний путь придут педагоги и ребята из школы №6, где он учился. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей.
Прощание состоится в похоронном доме «Ангел» в поселке Буланаш под Артемовским. Начало церемонии в 11 часов. Похоронят ребенка тоже в Буланаше, где на кладбище лежат его родственники.
«О прощании с Тимофеем объявлено в его школе. Кто захочет, сможет проводить его в последний путь. 1 сентября минуты молчания в школе не будет. Торжественная линейка пройдет в обычном формате», — уточнил собеседник агентства.
Тимофей ушел из дома 26 августа и не вернулся. Он отправился собирать облепиху в лесу возле затопленного карьера, а потом намеревался искупаться в нем. Когда мальчик вечером не пришел домой, начались масштабные поиски. Ребенка искали двое суток более 300 человек.
Его нашли мертвым на глубине семи метров в карьере — мальчик утонул. Подробности трагедии — в отдельном сюжете агентства.
