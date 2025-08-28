Пропавшего в Артемовском мальчика нашли на глубине 7 метров. Фото

В Артемовском (Свердловская область) найдено тело восьмилетнего Тимофея Цыпленкова. Ребенок утонул. Его искали сотни людей двое суток, но надежда найти мальчика живым не оправдалась. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.

Когда пропал ребенок 

Тимофей ушел из дома 26 августа за ягодами. С собой у него было пластиковое ведро, куда он хотел набрать облепихи — она растет в небольшом лесу рядом с затопленным карьером. Мальчик говорил, что хочет искупаться, и захватил с собой запасные вещи — переодеться. Когда он не вернулся домой, и начались поиски, ведерко и шорты нашли на берегу водоема. 

Какие были версии 

Приоритетной сразу была версия о том, что мальчик утонул. Дно карьера взялись исследовать водолазы. Также предполагалось, что он мог заблудиться в лесу. Лесной массив стали прочесывать волонтеры. Третьей версией было то, что ребенок мог скрываться по каким-то причинам в городе. Ее отрабатывали тоже. Местные жители называли и четвертую: якобы Тимофея могли похитить и увезти на машине. Мальчика, по их словам, видели голосующим на трассе.

Что известно о семье

Мальчик рос в многодетной семье, которую называют благополучной. У него есть еще шестеро братьев и сестер. Трое старших живут самостоятельно в Екатеринбурге. А младшие с родителями в частном доме на улице Загородной. Отец второклассника — Олег — трудится мастером, а мама не работает. По словам соседей, женщина состоит или состояла в секте, которая пропагандирует здоровый образ жизни. Соседи отмечали, что в разгар поисков женщина сохраняла спокойствие. «Я смирилась, что он утоп», — якобы говорила она. 

Кто искал

В поисках было задействовано более 300 человек: полиция, спасатели, СКР, водолазы, кинологи, специалисты отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв» и обычные добровольцы. Работа шла и днем, и ночью. Штаб был развернут в местной школе. Помочь артемовцам в непростую минуту съезжались люди и из других городов. Неравнодушные граждане помогали поисковикам, делились своими надувными лодками, несли багры. Мальчика искали также с воздуха — для этого был поднят дрон. 

Где нашли 

Нашли тело Тимофея в 15 метрах от берега, на глубине порядка семи метров. Как сообщает пресс-служба свердловского СКР, признаков криминальной смерти при внешнем осмотре нет. Тем не менее тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения даты и точной причины смерти. Разыскным мероприятиям дан отбой.

