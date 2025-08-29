29 августа 2025

На юге России произошел разлив нефти: как скоро могут устранить и какого размера пятно

На морском терминале у Новороссийска произошел разлив нефти
Нефть разлилась при погрузке на танкер
Нефть разлилась при погрузке на танкер Фото:

У берегов Новороссийска на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума 29 августа разлилась нефть при закачке в турецкий танкер T. Semahat. Последствия разлива нефти устраняются. Подробности инцидента — в материале URA.RU.

Разлив нефти локализован

Чтобы собрать нефть, которая пролилась при закачке на танкер, пригнали 13 буксиров, четыре маломерных судна. Применили устройства для сбора нефти с поверхности моря и специальные заграждения, сообщили в пресс-службе «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Разлив нефти уже локализован — это означает, что место загрязнения ограничено и прекращено его распространение на водной поверхности.

Как в Черное море попала нефть при загрузке танкера

На терминале устраняют последствия ЧП
На терминале устраняют последствия ЧП
Фото:

В результате разлива нефти, которая произошла в Новороссийске при загрузке турецкого танкера, в Черное море попало около тонны нефтепродуктов. В связи с происшествием на объекте был введен режим чрезвычайной ситуации. На поверхности воды образовалось нефтяное пятно площадью 400 на 100 метров. «На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация», — говорится в заявлении компании в telegram-канале. В компании подчеркнули, что угрозы возгорания нет, пострадавших также нет. Выносной причал временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок.

Откуда приплыл танкер в Новороссийск

Танкер прибыл из Турции
Танкер прибыл из Турции
Фото:

Танкер T.SEMAHAT, плавающий под турецким флагом, прибыл в порт Новороссийска из турецкого порта Керфез. На его борту находились 24 члена экипажа. После разлива нефти, которая случилась при его погрузке, был начат сбор нефтяной эмульсии и ведется регулярный отбор проб. 

