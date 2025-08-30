Обломки дронов упали на краснодарский НПЗ, повредив технологическую установку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Краснодаре ликвидируют пожар после падения фрагментов БПЛА
В Краснодаре ликвидируют пожар после падения фрагментов БПЛА Фото:

В Краснодаре в ночь на 30 августа отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников завода эвакуировали», — говорится в сообщении.

Жителей Краснодара попросили сохранять спокойствие. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и не выходить на улицу.

Как сообщало URA.RU, ранее в поселке Афипский Северского района Краснодарского края на территории нефтеперерабатывающего завода также возник пожар. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодаре в ночь на 30 августа отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщается в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». «Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Сотрудников завода эвакуировали», — говорится в сообщении. Жителей Краснодара попросили сохранять спокойствие. Жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и не выходить на улицу. Как сообщало URA.RU, ранее в поселке Афипский Северского района Краснодарского края на территории нефтеперерабатывающего завода также возник пожар. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...