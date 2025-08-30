Перешедшие на сторону РФ украинцы разгромили технику НАТО под Покровском. Видео

Несмотря на успехи ВС РФ бои на покровском направлении остаются тяжелыми
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из батальона имени Максима Кривоноса разбомбили несколько единиц техники НАТО под Покровском (ДНР). Судя по кадрам с фронта, удары наносились при помощи беспилотников.

«Бывшие солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и украинскую пехоту в боях у Покровска», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Среди ликвидированных целей — защищенные западные пикапы, бронемобили и октокоптеры. Всего девять штук.

Отряд Кривоноса создали из бывших украинских военных. Он появился в августе 2023 года. К концу 2024-го — численность военнослужащих в формировании превышала 200 человек.

ВСУ несут большие потери на Покровском (Красноармейском) направлении. Для Киева сейчас это самый напряженный участок фронта, признал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее с аналогичным заявлением выступил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

