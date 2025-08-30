Будут ли россияне работать 31 декабря

В 2025 году 31 декабря станет официальным выходным днем для всех россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря [2025 года], среду», — сказал Нилов. Его слова приводит РИА Новости.
В общей сложности россияне будут отдыхать на новогодние праздники 12 дней — с 1 по 11 января 2026 года включительно. Такая продолжительность выходных объясняется совпадением праздничных и стандартных выходных дней. Согласно Трудовому кодексу РФ, с 1 по 8 января установлены нерабочими днями, а 10 и 11 января приходятся на субботу и воскресенье.
Рабочий день выпал на пятницу, 9 января. В связи с чем было принято решение объявить этот день выходным для того, чтобы предоставить гражданам возможность непрерывно отдыхать. По словам Нилова, такое решение является наилучшим вариантом.
Ранее стало известно, что в начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщили в Минтруде РФ. Таким образом, россиянам предстоит отдыхать в понедельник и вторник 3 и 4 ноября, а также в субботу и воскресенье 8 и 9 ноября, пишет 360.ru. Однако в период с 27 октября по 2 ноября жителям России придется отработать шестидневную рабочую неделю.
