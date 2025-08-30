Запад раскошелился на протесты в Сербии

Депутат Дрецун: протесты в Сербии спонсируют западные НКО и состоятельные сербы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрецун заявил, что протесты в Сербии финансируют западные НКО
Дрецун заявил, что протесты в Сербии финансируют западные НКО Фото:

Протесты в Сербии финансируются западными неправительственными организациями (НКО) и состоятельными представителями сербской диаспоры. Об этом сообщил председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины Сербии Милован Дрецун. По его словам, в организации акций участвуют оппозиционные партии, зарубежные фонды и частные лица из США и Европы.

«Есть много структур, которые участвуют в этих протестах. Они гибридные, разрозненные, есть разные интересы и разные группы. Сначала это организовала оппозиция, часть оппозиционных партий финансировали», — заявил Дрецун. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что среди спонсоров — экс-мэр Белграда Драган Джилас и медиахолдинг под руководством Драгана Шолака.

Парламентарий добавил, что значительные средства поступают через прозападные НКО, такие как CRTA (Центр расследований, прозрачности и ответственности) и фонд TRAG. По его данным, ежегодно эти организации получают миллионы евро «под видом дотаций». Финансирование обеспечивают и бизнесмены из сербской диаспоры, включая фонд «Алек Кавчич», а также отдельные крупные предприниматели внутри Сербии.

В Сербии массовые протесты начались в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор митингующие требуют досрочных парламентских выборов с целью смены правительства. На прошлой неделе ситуация обострилась: протестующие начали вступать в противостояния с правоохранителями и перекрывать дороги, особенно вечером и ночью. Также они забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В Нови-Саде также на улицы вышло множество людей, и там сохраняется напряженная обстановка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Протесты в Сербии финансируются западными неправительственными организациями (НКО) и состоятельными представителями сербской диаспоры. Об этом сообщил председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины Сербии Милован Дрецун. По его словам, в организации акций участвуют оппозиционные партии, зарубежные фонды и частные лица из США и Европы. «Есть много структур, которые участвуют в этих протестах. Они гибридные, разрозненные, есть разные интересы и разные группы. Сначала это организовала оппозиция, часть оппозиционных партий финансировали», — заявил Дрецун. Его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что среди спонсоров — экс-мэр Белграда Драган Джилас и медиахолдинг под руководством Драгана Шолака. Парламентарий добавил, что значительные средства поступают через прозападные НКО, такие как CRTA (Центр расследований, прозрачности и ответственности) и фонд TRAG. По его данным, ежегодно эти организации получают миллионы евро «под видом дотаций». Финансирование обеспечивают и бизнесмены из сербской диаспоры, включая фонд «Алек Кавчич», а также отдельные крупные предприниматели внутри Сербии. В Сербии массовые протесты начались в ноябре 2024 года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. С тех пор митингующие требуют досрочных парламентских выборов с целью смены правительства. На прошлой неделе ситуация обострилась: протестующие начали вступать в противостояния с правоохранителями и перекрывать дороги, особенно вечером и ночью. Также они забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В Нови-Саде также на улицы вышло множество людей, и там сохраняется напряженная обстановка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...