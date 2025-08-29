29 августа 2025

В Челябинске воспитатель бросила 4-летнего мальчика на землю. Видео

Воспитатель жестко обошлась с воспитанником на прогулке
Воспитатель жестко обошлась с воспитанником на прогулке Фото:

В Челябинске воспитателя уличили в грубом обращении с ребенком в детском саду № 26 на улице А. Шмакова. Инцидент произошел во время утренней прогулки. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как педагог силой бросает мальчика на землю, а затем дергает его за руки. Прокуратура Курчатовского района начала проверку, рассказали в ведомстве.

«Прокуратура Курчатовского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о  нарушении прав воспитанника в дошкольном образовательном учреждении. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц детского сада и исполнению требований законодательства об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В опубликованном в соцсетях сообщении говорится, что пострадавшему ребенку четыре года. Во время прогулки он якобы вел себя плохо, что и спровоцировало воспитателя.

