В Челябинске воспитателя уличили в грубом обращении с ребенком в детском саду № 26 на улице А. Шмакова. Инцидент произошел во время утренней прогулки. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как педагог силой бросает мальчика на землю, а затем дергает его за руки. Прокуратура Курчатовского района начала проверку, рассказали в ведомстве.
«Прокуратура Курчатовского района г. Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав воспитанника в дошкольном образовательном учреждении. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц детского сада и исполнению требований законодательства об образовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
В опубликованном в соцсетях сообщении говорится, что пострадавшему ребенку четыре года. Во время прогулки он якобы вел себя плохо, что и спровоцировало воспитателя.
