Появилось видео с моментом убийства Парубия во Львове

В сети появилось видео с моментом убийства Андрея Парубия
В сети появилось видео с моментом убийства Андрея Парубия
Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий

Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент убийства бывшего депутата Верховной рады и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия в Львове. На кадрах видно, как нападавший, одетый в форму курьера службы доставки, поджидал дипломата на улице. Подойдя к жертве, злоумышленник несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся с места на электровелосипеде. 

Андрей Парубий был застрелен сегодня. На данный момент подозреваемый в совершении преступления не найден. Информация о возможных организаторах и мотивах убийства также отсутствует. Однако полиция уже вышла на след злоумышленника. 

По сведениям местных СМИ, на месте происшествия было найдено не менее семи гильз, а выстрелов, как писал журналист Виталий Глагола, было восемь. О случившемся уже проинформирован президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что к расследованию привлечены все необходимые ресурсы и специалисты. Последние подробности трагедии — в материале URA.RU. 

Парубий принимал участие в протестах на Майдане в 2014 году, возглавляв отряды самообороны. В том же году он занимал должность секретаря СНБО, а с 2016 по 2019 год — пост спикера Верховной рады. 

