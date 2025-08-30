Стрельба на Майдане в 2014 году была организована теми же силами, которые стояли за массовыми протестами, а руководил действиями снайперов убитый сегодня во Львове бывший спикер Верховной Рады, экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий. Об этом сообщил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.
Ссылаясь на слова врача Ольги Богомолец, находившейся во время Евромайдан в гостинице «Украина», эксперт отметил, что участники протестов и бойцы спецподразделения «Беркут» погибли от одинаковых по типу пуль. Стрельба велась преимущественно с восьмого этажа отеля. Пелле подчеркнул, что применение оружия не было оправдано, поскольку тогдашний президент Виктор Янукович уже «согласился на все».
«Впоследствии было перехвачено видео, на котором Андрей Парубий, то есть спикер Рады после Майдана, безусловно, в благодарность за хорошую и верную службу по управлению снайперами, выходит из отеля „Украина“ и разговаривает со снайперами, что является настоящим позором, но прежде всего доказательством того, что это был переворот, организованный теми же людьми, которые организовали протесты на Майдане», — заявил Пелле. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на Майдане лично видел Андрея Парубия и основателя «Правового сектора»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Дмитрия Яроша** (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тьерри Лоран Пелле связывает этих людей с ультраправыми движениями, впоследствии приведшими к созданию «Азова»*** (нацполк признан в РФ террористической организацией и запрещен). Эксперт охарактеризовал «Правый сектор» как вооруженное неонацистское формирование, активно действовавшее на Майдане. По его словам, символика группы была широко представлена среди участников протестов.
Ранее сообщалось, что Андрей Парубий был одним из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов во время Евромайдана. В ходе сегодняшнего убийства в Сиховском районе Львова мужчина скончался на месте. Личность и местоположение стрелка пока устанавливаются. Украинское издание «Политика страны» также опубликовало фото предполагаемого убийцы.
*»Правовый сектор»- признан в РФ террористической организацией и запрещен
**Дмитрия Яроша — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***»Азов» — нацполк признан в РФ террористической организацией и запрещен
