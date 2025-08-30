Понты против экономии: сколько стоят букеты ко Дню знаний и на что их можно заменить

По данным аналитиков, в 2025 году средние расходы родителей на букеты ко Дню знаний составят порядка четырех тысяч рублей. Однако есть возможность сэкономить: приобретая цветы поштучно, итоговая сумма может снизиться до одной тысячи рублей. В этом сезоне наибольшим спросом пользуются розы и гортензии, но традиционные для 1 сентября георгины, астры и гладиолусы также актуальны.
Как отмечают представители сервисов по продаже цветов, флористы не ограничиваются составлением букетов, предлагая дополнительно подарочные сертификаты, чай или сладости. Подробно о стоимость различных цветочных букетов и альтернативных подарков учителям — в материале URA.RU.
Сколько придется потратить на цветы
Букет цветов на День знаний в этом году обойдется примерно в четыре тысячи рублей, следует из данных компании «Платформа ОФД». Они есть в распоряжении «Известий». Это выше прошлогоднего уровня на 9%, подсчитали аналитики. Так, розы остаются самым дорогим вариантом: средняя стоимость букета составляет 5,3 тысячи рублей. В то же время приобрести гладиолусы, хризантемы или герберы можно не более чем за 3,9 тысячи рублей за букет.
Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан отметил, что текущая средняя цена букета эквивалентна примерно 10% средней ежемесячной зарплаты в России. "Для многодетных семей суммарные затраты могут достигать 15–20% бюджета, что создает дополнительное финансовое давление", — пояснил он.
Эксперты отмечают, что темпы роста среднего чека на покупку цветочных букетов опережают динамику увеличения расходов на минимальный набор школьных принадлежностей. Однако, несмотря на это, родители, как правило, не стремятся экономить на цветах, рассматривая их как обязательный подарок.
Все чаще, согласно их наблюдениям, закупка цветов к 1 сентября проходит заранее в системе онлайн-заказов. При этом средняя стоимость букета при оформлении такой покупки в этом году достигла 4,6 тысячи рублей — это на 12% превышает показатель 2024 года.
При этом представители национальной ассоциации цветоводов спрогнозировали, что в 2025 году средняя цена небольшого букета из пяти-семи роз или хризантем составит 500-900 рублей. Букеты среднего размера, состоящие из 10–15 цветов, обойдутся в 1 200-2 500 рублей, а крупные композиции — от 3 000 рублей.
В сравнении с предыдущим годом цены на букеты увеличились примерно на 15–25%. Динамика зависит от региона и разновидности используемых цветов. Как пояснили в ассоциации, подорожание связано в том числе с увеличением расходов на импорт из-за валютных колебаний и сложностей в логистике, а также с ростом себестоимости производства. Несмотря на это, спрос на цветочную продукцию в текущем году будет полностью удовлетворен.
Скромный букет — стресс для ребенка
Увеличение стоимости букетов и подарков на 1 сентября может поставить некоторые семьи перед выбором между следованием устоявшимся традициям и необходимостью экономии. Психолог и семейный психотерапевт Ольга Кушнарева отмечает, что если ребенок переживает из-за того, что его букет скромнее, чем у других, важно донести до него мысль о том, что внимание и искренние слова обладают большей ценностью. Она рекомендует вместе с ребенком подготовить небольшое поздравление для учителя, чтобы придать подарку особую значимость.
Кушнарева также напомнила, что для школьников праздничная линейка — это не только повод для радости и встречи с одноклассниками, но и возможный источник стресса. Это может быть связано как с необходимостью публичных выступлений, так и с вручением цветов, что особенно тяжело дается застенчивым детям.
"Важно помнить: ребенку нужна не критика, а поддержка. Родителям стоит заранее проговорить, что волнение — это нормально. Можно проиграть ситуацию дома. Кто-то из семьи может выступить в роли учителя, а ребенок подарит ему букет", — посоветовала эксперт.
По мнению психолога, тревога детей накануне Дня знаний нередко обусловлена и реакцией родителей, особенно если взрослые делятся с первоклассником своим негативным школьным опытом. В таком случае у ребенка формируется ожидание трудностей, о которых он раньше мог даже не задумываться. Ольга Кушнарева подчеркивает: если родители сохранят спокойствие и позитивный настрой, то школьник воспримет 1 сентября как праздник, а не как испытание.
Какие цветы подарить учителям на День знаний
Родители, как правило, отдают предпочтение универсальным и проверенным видам цветов, чаще всего выбирая розы, сообщила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина. По ее словам, в прошлом году накануне 1 сентября наибольшим спросом пользовались французские розы с вывернутыми лепестками. Кроме того, праздничные букеты часто дополнялись ирисами и гортензиями.
Средняя стоимость одной розы составляет около 250 рублей, а ириса — 170 рублей. При этом гортензии можно купить по цене в 997 рублей.
В этом году, по данным сервиса «Авито Доставка», накануне Дня знаний значительно возросла популярность георгинов — их продажи увеличились в 2,5 раза. Также фиксируется рост спроса на букеты из астр и гладиолусов. Несмотря на небольшое снижение продаж роз, они остаются наиболее востребованным выбором для создания букетов, отметили в компании.
Что еще выбрать в подарок
Согласно результатам исследования, проведенного международной сети магазинов Fix Price совместно с исследовательским холдингом РОМИР, среди наиболее востребованных презентов учителям россияне выделили подарочные сертификаты, памятные сувениры. Среди последних: кружки или наборы сладостей, книги и различные предметы интерьера.
Большинство опрошенных считают оптимальной суммой для приобретения подарка бюджет в диапазоне одной-пяти тысяч рублей. При этом лишь 1% респондентов готовы потратить на это свыше 12 тысяч рублей.
Как сообщили в службе «Авито Доставка», в августе 2025 года продажи шоколадных наборов увеличились в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на съедобные букеты вырос почти втрое. Кроме того, интерес к чайным наборам увеличился в 2,2 раза.
По словам Вероники Перетягиной, среди тех, кто стремится отказаться от букетов цветов при выборе подарка учителю, особой популярностью пользуются композиции из клубники — их средняя стоимость 3,2 тысячи рублей, а также наборы из зефира — цена около 2,8 тысячи рублей. Кроме того, по данным «Платформы ОФД», средняя стоимость коробки конфет составляет 533 рубля — это на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.
