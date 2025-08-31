Журналисты URA.RU стали свидетелями китайской свадьбы. Видео

Корреспонденты URA.RU увидели как проходит свадьба в китайском Тяньцзине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жених пришел за своей невестой в отель, куда поселили журналистов URA.RU
Жених пришел за своей невестой в отель, куда поселили журналистов URA.RU Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В городе Тяньцзинь, где в эти дни проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), корреспонденты URA.RU стали свидетелями свадебной церемонии. В гостинице, куда поселили журналистов агентства, приехал жених на дорогой машине. Видео передает корреспондент агентства Екатерина Лазарева с места событий.

Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin, куда поселили иностранную прессу. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами.

После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель. Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой.

Красный цвет на свадебных церемониях в Китае имеет глубокий смысл. Этот оттенок ассоциируется не только с любовью, которая лежит в основе праздника, но также с радостью и благополучием супружеской пары.

ШОС стартует 31 августа в Тяньцзине. Саммит начнется с официальной церемонии встречи делегаций и концертной программы. Основные переговоры лидеров государств-участников запланированы на 1 сентября.

На месте в Тяньцзине работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство будет подробно освещать все значимые события саммита. Узнать обо всех новостях по теме можно в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Тяньцзинь, где в эти дни проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), корреспонденты URA.RU стали свидетелями свадебной церемонии. В гостинице, куда поселили журналистов агентства, приехал жених на дорогой машине. Видео передает корреспондент агентства Екатерина Лазарева с места событий. Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin, куда поселили иностранную прессу. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами. После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель. Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой. Красный цвет на свадебных церемониях в Китае имеет глубокий смысл. Этот оттенок ассоциируется не только с любовью, которая лежит в основе праздника, но также с радостью и благополучием супружеской пары. ШОС стартует 31 августа в Тяньцзине. Саммит начнется с официальной церемонии встречи делегаций и концертной программы. Основные переговоры лидеров государств-участников запланированы на 1 сентября. На месте в Тяньцзине работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство будет подробно освещать все значимые события саммита. Узнать обо всех новостях по теме можно в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...