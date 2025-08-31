В городе Тяньцзинь, где в эти дни проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), корреспонденты URA.RU стали свидетелями свадебной церемонии. В гостинице, куда поселили журналистов агентства, приехал жених на дорогой машине. Видео передает корреспондент агентства Екатерина Лазарева с места событий.
Жених вместе с гостями приехал к гостинице Radisson Tianjin, куда поселили иностранную прессу. К зданию он прибыл на дорогом автомобиле марки Rolls-Royce, украшенном цветами.
После чего мужчина вместе с близкими зашли в отель. Жених был одет в красное, в руках он держал букет цветов. После чего он поднялся на лифте за своей невестой.
Красный цвет на свадебных церемониях в Китае имеет глубокий смысл. Этот оттенок ассоциируется не только с любовью, которая лежит в основе праздника, но также с радостью и благополучием супружеской пары.
ШОС стартует 31 августа в Тяньцзине. Саммит начнется с официальной церемонии встречи делегаций и концертной программы. Основные переговоры лидеров государств-участников запланированы на 1 сентября.
На месте в Тяньцзине работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Агентство будет подробно освещать все значимые события саммита. Узнать обо всех новостях по теме можно в отдельном сюжете.
