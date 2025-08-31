Bild: Германия не собирается отправлять свои войска на Украину

Правительство Германии приостановило обсуждение вопроса о возможной отправке военных Бундесвера на Украину для контроля за соблюдением перемирия в случае его установления. Об этом сообщили в кабинете министров. Решение принято на неопределенный срок и связано с отсутствием реальных предпосылок к завершению конфликта.
«Вопрос отправки немецких военных для наблюдения за перемирием снят с повестки на „неопределенный срок“», — рассказали источники Bild. По их словам, обсуждение может возобновиться только в случае значимых действий со стороны президента США Дональда Трампа или при реальном окончании военных действий между Россией и Украиной. В правительстве ФРГ отметили, что сейчас подобных сигналов не поступало.
Bild также отмечает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль не ожидают скорой встречи президента России Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. По оценке правительства, перспектива отправки западных сил на Украину в рамках гарантий безопасности остается отдаленной. Даже если между Москвой и Киевом будет заключено мирное соглашение, Берлин намерен сосредоточить поддержку на финансовой помощи украинской армии.
По информации источников газеты, власти Германии рассматривают вариант выплаты жалованья украинским военным. Сейчас они получают надбавки за участие в боевых действиях, однако в случае перемирия эти выплаты могут сократиться, что, по опасениям Киева, приведет к массовому уходу военнослужащих и уменьшению численности ВСУ. В правительстве ФРГ также рассматривают возможность продолжения обучения украинских военных и расширения производства вооружений на территории Украины при участии немецких оборонных компаний.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос гарантий безопасности при урегулировании конфликта на Украине должен рассматриваться с учетом принципа консенсуса и обязательным включением основных интересов РФ. По словам министра, недопустима ситуация, при которой решение по вопросам безопасности Украины принимают исключительно государства, оказывающие поддержку нынешнему руководству в Киеве.
