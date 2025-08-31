Путин обсудил с Си Цзиньпином российско-американские переговоры

Путин обсудил с председателем КНР последние российско-американские переговоры
Путин обсудил с председателем КНР последние российско-американские переговоры
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские переговоры. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков

«Очень подробно наш президент общался с председателем КНР. Они вместе сидели и могли обстоятельно поговорить. В том числе обсуждались наши контакты с американцами», — рассказал Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. 

По словам помощника президента, Путин в рамках ШОС еще не успел пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако Ушаков отметил, что члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках мероприятия у российского президента запланирован ряд встреч с лидерами государств. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее о ходе саммита можно узнать в специальном сюжете.  

