Врачи назвали первые симптомы опасного сгущения крови

Односторонний отек и боль в икроножной мышце являются симптомами смертельно опасного сгущения крови. Об этом рассказал кардиолог Иван Ефремкин.
«По словам врача, об опасном сгущении крови могут говорить односторонний отек и боль в икроножной мышце», — указано в материале издания Lenta.ru, которое приводит слова кардиолога. Эти симптомы говорят о развитии тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в крупных венозных сосудах конечностей, преимущественно в ногах, формируются кровяные сгустки.
Помимо этого, Ефремкин отметил, что при опасном сгущении крови также возникает внезапная одышка с болью в груди. Она может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии.
Ранее врачи сообщали, что сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, могут развиваться бессимптомно, а их риск повышается при избыточном весе и высоком давлении. При этом инфаркт миокарда иногда проявляется атипично — с тошнотой, слабостью или головокружением, особенно в жару. Специалисты рекомендуют при любых подозрительных симптомах обращаться за медицинской помощью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.