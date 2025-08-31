Врачи назвали первые симптомы опасного сгущения крови

Врач Ефремкин: отек и боль в икроножной мышце могут быть симптомами тромбоза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачастую тромбоз происходит в ногах, заявил врач
Зачастую тромбоз происходит в ногах, заявил врач Фото:

Односторонний отек и боль в икроножной мышце являются симптомами смертельно опасного сгущения крови. Об этом рассказал кардиолог Иван Ефремкин.

«По словам врача, об опасном сгущении крови могут говорить односторонний отек и боль в икроножной мышце», — указано в материале издания Lenta.ru, которое приводит слова кардиолога. Эти симптомы говорят о развитии тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в крупных венозных сосудах конечностей, преимущественно в ногах, формируются кровяные сгустки.

Помимо этого, Ефремкин отметил, что при опасном сгущении крови также возникает внезапная одышка с болью в груди. Она может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии.

Ранее врачи сообщали, что сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, могут развиваться бессимптомно, а их риск повышается при избыточном весе и высоком давлении. При этом инфаркт миокарда иногда проявляется атипично — с тошнотой, слабостью или головокружением, особенно в жару. Специалисты рекомендуют при любых подозрительных симптомах обращаться за медицинской помощью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Односторонний отек и боль в икроножной мышце являются симптомами смертельно опасного сгущения крови. Об этом рассказал кардиолог Иван Ефремкин. «По словам врача, об опасном сгущении крови могут говорить односторонний отек и боль в икроножной мышце», — указано в материале издания Lenta.ru, которое приводит слова кардиолога. Эти симптомы говорят о развитии тромбоза глубоких вен — состояния, при котором в крупных венозных сосудах конечностей, преимущественно в ногах, формируются кровяные сгустки. Помимо этого, Ефремкин отметил, что при опасном сгущении крови также возникает внезапная одышка с болью в груди. Она может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии. Ранее врачи сообщали, что сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, могут развиваться бессимптомно, а их риск повышается при избыточном весе и высоком давлении. При этом инфаркт миокарда иногда проявляется атипично — с тошнотой, слабостью или головокружением, особенно в жару. Специалисты рекомендуют при любых подозрительных симптомах обращаться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...