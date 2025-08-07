Инфаркт миокарда: врач рассказал о скрытых симптомах и последствиях

Кардиолог Вахляев рассказал, что инфаркт может наступить неожиданно
Инфаркт может наступить без симптомов и предвестников, заявил кардиолог
Инфаркт миокарда способен протекать бессимптомно и без каких-либо предвестников. Об этом рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников», — сообщил Вахляев. Его слова приводит РИА Новости.

Кардиолог сообщил, что возникновение болей, известных как «грудная жаба» — приступы стенокардии и ощущения дискомфорта за грудиной во время физической активности — могут свидетельствовать о высоком риске развития инфаркта миокарда. По словам специалиста, со временем у человека снижается уровень физической активности, поскольку боль становится более частой и продолжительной. Подобная динамика является типичным проявлением ишемической болезни сердца.

Вахляев подчеркнул, что избыточная масса тела и высокое артериальное давление являются одними из основных факторов, способствующих возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Помимо этого, врач отметил, что благодаря достижениям современной медицины население стало менее опасаться инфарктов. Однако, несмотря на значительный прогресс в терапии данных состояний, статистические данные по-прежнему остаются неблагоприятными.

Ранее врачи отмечали, что в жаркую погоду инфаркт может проявляться атипичными симптомами, такими как тошнота, головокружение, слабость и даже рвота, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При подозрении на инфаркт специалисты советуют немедленно обратиться за медицинской помощью и избегать резких перепадов температуры, поскольку это может спровоцировать осложнения.

