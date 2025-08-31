На Кубани из-за падения обломков БПЛА возник пожар и выбило стекла

В Северском районе Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате происшествия в поселке Ильский в двух жилых домах выбило окна. Еще на одной территории загорелась трава. Об этом сообщается в telegram-канале оперативного штаба региона.
«Пострадавших нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — отметили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в соседнем Крымском районе были включены сирены оповещения. На территории муниципалитета объявили сигнал «Беспилотная опасность» в связи с угрозой атак дронов.
Как сообщало URA.RU ранее, в Краснодаре в ночь на 30 августа отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло возгорание одной из технологических установок.
