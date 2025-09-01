Отмены и задержки рейсов в России 1 сентября: обстановка в аэропортах страны

Ночью 1 сентября сразу в шести аэропортах России ввели ограничения на прилет и вылет самолетов. Также в воздушных гаванях по всей стране перенесли и отменили ряд рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 1 сентября — в материале URA.RU.
В каких аэропортах вводили ограничения 1 сентября
Ночью 1 сентября сразу в шести аэропортах ограничили прием и выпуск воздушных судов. Это коснулось воздушных гаваней Волгограда, Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По состоянию на 7:30 мск, со всех шести аэропортов сняли ограничения. Сейчас они работают в штатном режиме.
«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, четыре самолета, летевших в Самару», — отметил Кореняко. Также за ночь на запасной аэродром приземлился самолет, летевший в Саратов.
Аэропорт Сочи
В аэропорту Сочи за ночь отменили рейс в Казань. Также задерживаются вылеты в Ульяновск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Якутск, Норильск и Москву. Позже назначенного времени прилетели рейсы из Еревана, Батуми, Антальи, Москвы, Новосибирска и Стамбула.
Аэропорт Екатеринбурга
В Кольцово этим утром не смогли приземлиться самолеты из Калининграда и Абакана. Это произошло из-за сильного тумана, накрывшего посадочную полосу, рассказали в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание», — написали представители Кольцово.
Также за ночь задержали рейсы в Калининград, Новосибирск, Бишкек, Казань, Москву, Сургут, Сочи и Иркутск. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Иркутска, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Шарджа, Сочи, Москвы, Хургада и Самарканда.
Аэропорт Санкт-Петербурга
В Пулково этой ночью отменили рейс в Стамбул. Задерживаются рейсы в Сочи, Калининград и Баку. С опозданием приземлились самолеты из Новосибирска, Казани, Антальи и Тбилиси.
Аэропорты Москвы
В Шереметьево за ночь отменили пять рейсов: в Волгоград, Самару, Нижнекамск, Казань и Калининград. Задержаны вылеты в Нижнекамск и Калининград. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Калининграда и Екатеринбурга.
Во Внуково ночью отменили рейс в Ереван. Задержаны вылеты в Вологду, Анталью, Сочи и Якутск. С опозданием приземлились самолеты из Далмана, Сыктывкара, Перми, Ташкента и Тюмени.
