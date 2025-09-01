Глава ВЦИОМ раскрыл причину, почему россияне позже вступают в брак

Средний возраст вступления в брак в России продолжает увеличиваться из-за смены приоритетов молодежи. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, сегодня молодые люди чаще выбирают карьеру и финансовую стабильность, а не раннее создание семьи.
«Сегодня на человека, который до 25 лет женился или вышел замуж, уже смотрят с удивлением. Раньше было наоборот — удивлялись тем, кто к 25 годам не создал семью», — пояснил Федоров в интервью ТАСС.
Эксперт отметил, что современная молодежь сначала стремится получить образование, найти работу и создать «материальный фундамент», а лишь затем задумывается о браке. Это отражает общемировую тенденцию роста среднего возраста заключения первых браков.
Согласно результатам исследования, проведенного среди более чем 1,5 тысячи россиян, треть опрошенных, находящихся в романтических отношениях, не рассматривают возможность заключения брака. Кроме того, 89% семейных пар не планируют пополнения в семье в течение ближайших двенадцати месяцев.
