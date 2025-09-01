Путин и Эрдоган ищут точки пересечения по Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган ищут точки пересечения по Украине. Лидеры встретились на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине 1 сентября. По словам экспертов, Эрдоган хочет занять свое место в мирном процессе (помимо предоставления переговорной площадки в Стамбуле) и получить дополнительные выгоды. Путину же важно донести, что Россия не отказывается от посреднических услуг партнеров, но конфликт будет доведен до конца любым способом.
«Очень рад вас видеть. Высоко ценю наши личные контакты, которые проходят во взаимоуважительном ключе. Мы рассматриваем Турцию в качестве проверенного временем, надежного партнера. Мы удовлетворены динамикой экономического сотрудничества. В этом году товарооборот увеличился на три процента. Осуществляются масштабные инвестиции», — начал беседу Путин.
По словам российского лидера, в 2024 году российские туристы поставили новый рекорд посещаемости турецких курортов. «Это, безусловно, в первую очередь, ваша заслуга, вы создаете такие условия, чтобы туристы чувствовали себя как дома», — сказал президент России.
Он также поблагодарил Эрдогана и его команду за участие в урегулировании украинского конфликта, за предоставление стамбульской площадки для проведения переговоров двух стран. «С мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере.
Мы признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса на стамбульской площадке. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — заметил Путин.
В свою очередь, Эрдоган сказал, что желает «в скором времени увидеть» Путина в Турции. «У нас сложились доверительные отношения. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию конъюнктурных проблем. Наши технические переговоры продолжаются в положительную сторону, направленную на разработку альтернативных решений, которые не помешают интеграции наших финансовых институтов с международными рынками», — отметил турецкий лидер.
С начала СВО Турция стремится выступать посредником в урегулировании украинского конфликта. Как весной 2022-го, так и сейчас стамбульская площадка стала местом встреч переговорных групп от Москвы и Киева. В то же время не секрет, что Турция поставляла вооружения на Украину и даже строила завод по производству беспилотников «Байрактар».
Но около недели назад стало известно, что предприятие, которое готовили к открытию, было практически уничтожено российскими ракетами. Дружба дружбой, но в этом случае турецкий завод, находящийся на территории Украины, — законная цель для армии России, говорит доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
В целом, по его словам, Турция позиционирует себя последовательным посредником, сторонником урегулирования конфликта на Украине. «Сегодняшняя беседа может стать одним из шагов к достижению даже не договоренности, а к определению контуров гарантий безопасности после завершения конфликта. Но очевидно, что Украина хочет тех гарантий безопасности, которые предоставить ей США не могут. Уже даже Трамп понимает, что и Украина, и Европа хотят слишком многого в части гарантий безопасности.
Контуры, которые будут обозначены в ходе встречи Путина и Эрдогана, могут лечь в основу компромисса, — полагает Ежов. – Эрдоган идет на диалог с нами, а это важно – он не занимается фантазированием по поводу очередного пакета санкций».
По мнению завсектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергея Ознобищева, каких-то существенных возможностей повлиять на исход конфликта на Украине у Турции нет. Анкара, как бы она ни стремилась к посредничеству, в первую очередь, будет искать выгоду для себя.
«Турция имеет двойное „покровительство“, правда, в разной степени: с одной стороны, НАТО, с другой — России. С США у нее особые отношения. Турция нас устраивает как окно в Европу как попутчик. Но что касается украинского конфликта, здесь Анкара ищет свой интерес, и хочет свои позиции сохранить и даже улучшить. Эрдоган понимает, что остановкой украинского конфликта ее вес в наших связях с Западом, с внешним миром снизится», — считает политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.