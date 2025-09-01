Президент РФ Владимир Путин уводит Индию из-под давления США. На полях саммита ШОС Путин и индийский премьер-министр смогли пообщаться и «на ногах», и в российском «Аурусе», и за столом переговоров. Эксперты считают, что торговая война, объявленная Индии президентом США, дала не тот эффект, которого ожидал Дональд Трамп. Она еще больше сблизила Россию и Индию.
«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг. 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах», — обратился Путин к Моди, начиная протокольную часть встречи.
Причем это именно протокольная часть. До начала официальных переговоров Путин и Моди проговорили около 45 минут, сидя в «Аурусе» российского лидера, на котором они вместе доехали с площадки саммита ШОС до временной резиденции Путина (автомобиль индийского премьера приехал чуть раньше). Очевидно, что самые «чувствительные» темы Путин и Моди обсудили тет-а-тет.
Встреча Путина и Моди состоялась на фоне продолжающегося давления США на Индию. В начале августа американский лидер Дональд Трамп ввел в действие 25-процентные пошлины на индийские товары из-за того, что Нью-Дели покупает российскую нефть. А с 27 августа пошлины достигли уже 50%. На этом фоне премьер-министр Индии безапелляционно заявил, что не поддастся давлению Штатов и не пойдет против своего народа. В СМИ даже появилась информация, что Трамп четыре раза звонил Нарендре Моди, но индийский премьер отказался разговаривать.
Еще в Москве 21 августа Путин обсудил текущую ситуацию с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Причем публично они не проронили ни слова, за исключением приветствия друг друга. Переговоры прошли полностью в закрытом режиме, даже без протокольных вступительных слов.
Но в ходе того визита в Москву Джайшанкар провел ряд встреч. Тогда он заявил, что Индия и Россия будут увеличивать объемы двусторонней торговли. В течение ближайших пяти лет они должны вырасти на 50% и достичь 100 млрд долларов. Кроме того, планируется снижать нетарифные ограничения и избавляться от торговых барьеров.
США активно много лет втягивали Индию в свою орбиту влияния, говорит главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. «Можем вспомнить четырехсторонний диалог по безопасности (помимо Индии и США в него входят Австралия и Япония, — ред.), который включает Индию как некий противовес Китаю и Пакистану.
У США с Индией был и ряд других соглашений: по Азиатско-Тихоокеанскому партнерству, по оборонному сотрудничеству, по развитию полупроводников, по IT-технологиям – огромное количество договоров. Но сейчас, похоже, что они потихоньку будут замораживаться, — прогнозирует эксперт.
Очевидно, что торговая война, развязанная США в отношении Индии, приведет только к укреплению связей (и политических, и экономических) Москвы и Нью-Дели, считает Савин. И это партнерство будет касаться самых разных сфер. Россия и Индия развивают сотрудничество даже по арктическим проектам, хотя к Арктике Индия не имеет никакого отношения.
«У Индии большой опыт в IT-технологиях, в фармацевтике. Индийские лекарства — качественные и относительно недорогие по сравнению с западными аналогами. Это было бы нам полезно. Со своей стороны мы могли бы предложить Индии военные технологии — в этой области есть совместные проекты, и Индия заинтересована перейти полностью на свои собственные рельсы, развивать собственный ВПК.
У индийцев есть соглашения в сфере военно-технического сотрудничества с США и с Израилем, которых Россия могла бы потеснить и, опять же, учитывая украинский опыт, дать Индии какие-то свои новые технологии», — считает политолог.
Отметим также, что сейчас идет обсуждение развития формата сотрудничества «Россия — Индия — Китай». По мнению эксперта Леонида Савина, если этот формат заработает, «тройке» будет проще отвечать на давление США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.