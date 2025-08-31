Минобразования Пермского края рассказало, сколько будут получать учителя в новом учебном году

В Пермском крае, 1 сентября, впервые за парты сядут 30 тысяч первоклассников. А всего в школу отправляются 337 тысяч ребят, написал губернатор Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Telegram. День знаний — праздник не только для школьников и их родителей, но и для педагогов, труд которых сложно переоценить. URA.RU узнало, сколько будут получать учителя школ в новом учебном году, а также какими мерами поддержки они могут воспользоваться.
Средняя зарплата учителей в Пермском крае в 2025 году
По состоянию на 1 августа 2025 года, в среднем, зарплата педагогов в школах Пермского края составила 63 584 рубля. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 8,9%. Такие данные URA.RU привели в краевом министерстве образования. В ведомстве подчеркнули, в 2025 году средний размер зарплаты педагогов в школах Пермского края составит 67 234 рубля.
Самые востребованные учителя
Наиболее востребованы в школах Перми и Пермского края педагоги-психологи, педагоги-логопеды, педагоги-дефектологи, социальные педагоги. Всего в общеобразовательных организациях региона насчитывается 513 вакансий педагогических работников (учителя и «узкие» специалисты). При этом укомплектованность педагогами в школах Перми чиновники оценивают в 98,5%.
Программа поддержки педагогов
В Пермском крае действует региональная программа поддержки педагогических кадров «Земский учитель». Учителям, которые трудоустраиваются в школы сел и поселки городского типа, получают так называемые «подъемные» — 1 млн рублей для переезда и обустройства. За последние пять лет благодаря программе в сельские школы пришло больше 100 педагогов.
Бесплатные участки земли для преподавателей
В Пермском крае педагоги могут воспользоваться правом на бесплатное предоставление участка земли. В 2025 году расширен перечень видов разрешенного использования земельных участков: в него включены садоводческие участки и территории для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Власти рассчитывают, что это позволит сократить сроки получения земли учителями.
