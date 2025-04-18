18 апреля 2025

Для льготников в Прикамье расширят возможности получить бесплатные участки земли

© Служба новостей «URA.RU»
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Поправки к законопроекту планируют рассмотреть в мае
Поправки к законопроекту планируют рассмотреть в мае Фото:

В Пермском крае хотят расширить возможности для безвозмездного выделения земли льготным категориям граждан. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент региона, передает пресс-служба правительства Прикамья.

«Нововведения затрагивают категории граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. Теперь лица, получившие госнаграды и признанные ветеранами боевых действий, смогут претендовать на льготы при выделении земельных участков наравне с военнослужащим и другим участникам конфликта», — указано на сайте ведомства.

Также предлагается упростить условия для семей военнослужащих. По новым правилам, если у родственников участника спецоперации отсутствует постоянная регистрация на территории Прикамья, они смогут оформить участок по месту временного пребывания в границах региона.

Третье нововведение относится к врачам и учителям. Для них дополнят список допустимых вариантов использования переданных земель. В перечень собираются включить организацию садоводческих участков и территории для приусадебного хозяйства в пределах населенных пунктов.

Планируется, что законодательные изменения рассмотрят в первом чтении во время майской сессии. По оценкам авторов инициативы, реформа позволит упростить процедуру выделения земель, сократив сроки их предоставления для строительства жилья и ведения хозяйственной деятельности.

Автором инициативы выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что депутаты регионального заксобрания рассмотрят проект поправок на первом чтении в рамках майской сессии.

Ранее URA.RU писало, что с мая в муниципалитетах Прикамья начали внедрять новую льготу для детей из многодетных семей. Позже местное реготделение ЛДПР предложило Махонину ввести ограничение для мигрантов при получении мер соцподдержки.

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В Пермском крае хотят расширить возможности для безвозмездного выделения земли льготным категориям граждан. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент региона, передает пресс-служба правительства Прикамья. «Нововведения затрагивают категории граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. Теперь лица, получившие госнаграды и признанные ветеранами боевых действий, смогут претендовать на льготы при выделении земельных участков наравне с военнослужащим и другим участникам конфликта», — указано на сайте ведомства. Также предлагается упростить условия для семей военнослужащих. По новым правилам, если у родственников участника спецоперации отсутствует постоянная регистрация на территории Прикамья, они смогут оформить участок по месту временного пребывания в границах региона. Третье нововведение относится к врачам и учителям. Для них дополнят список допустимых вариантов использования переданных земель. В перечень собираются включить организацию садоводческих участков и территории для приусадебного хозяйства в пределах населенных пунктов. Планируется, что законодательные изменения рассмотрят в первом чтении во время майской сессии. По оценкам авторов инициативы, реформа позволит упростить процедуру выделения земель, сократив сроки их предоставления для строительства жилья и ведения хозяйственной деятельности. Автором инициативы выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что депутаты регионального заксобрания рассмотрят проект поправок на первом чтении в рамках майской сессии. Ранее URA.RU писало, что с мая в муниципалитетах Прикамья начали внедрять новую льготу для детей из многодетных семей. Позже местное реготделение ЛДПР предложило Махонину ввести ограничение для мигрантов при получении мер соцподдержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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