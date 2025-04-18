Для льготников в Прикамье расширят возможности получить бесплатные участки земли

В Пермском крае хотят расширить возможности для безвозмездного выделения земли льготным категориям граждан. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент региона, передает пресс-служба правительства Прикамья.
«Нововведения затрагивают категории граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. Теперь лица, получившие госнаграды и признанные ветеранами боевых действий, смогут претендовать на льготы при выделении земельных участков наравне с военнослужащим и другим участникам конфликта», — указано на сайте ведомства.
Также предлагается упростить условия для семей военнослужащих. По новым правилам, если у родственников участника спецоперации отсутствует постоянная регистрация на территории Прикамья, они смогут оформить участок по месту временного пребывания в границах региона.
Третье нововведение относится к врачам и учителям. Для них дополнят список допустимых вариантов использования переданных земель. В перечень собираются включить организацию садоводческих участков и территории для приусадебного хозяйства в пределах населенных пунктов.
Планируется, что законодательные изменения рассмотрят в первом чтении во время майской сессии. По оценкам авторов инициативы, реформа позволит упростить процедуру выделения земель, сократив сроки их предоставления для строительства жилья и ведения хозяйственной деятельности.
Автором инициативы выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ожидается, что депутаты регионального заксобрания рассмотрят проект поправок на первом чтении в рамках майской сессии.
Ранее URA.RU писало, что с мая в муниципалитетах Прикамья начали внедрять новую льготу для детей из многодетных семей. Позже местное реготделение ЛДПР предложило Махонину ввести ограничение для мигрантов при получении мер соцподдержки.
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