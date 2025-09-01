Толчки от землетрясения на востоке Афганистана дошли до столицы

Землетрясение произошло в ночь на 1 сентября на востоке Афганистана, в районе города Джелалабад. Подземные толчки ощущались и в Кабуле, однако там их сила была незначительной. Об этом сообщила URA.RU корреспондент Sputnik Афганистан Зохра Ишмухаметова.
«Произошло это около полуночи. Продолжались эти толчки, даже такие не толчки, а покачивания, я бы сказала, несколько минут на самом деле», — рассказала журналистка. Кроме того, она подчеркнула, что сначала было ничего не понятно, но потом около трех-четырех утра ощущались афтершоки.
Ишмухаметова добавила, что в Кабуле никаких подземных толчков не было. Сейчас в городе сохраняется спокойная обстановка, никаких перебоев в работе транспорта, связи или инфраструктуры не зафиксировано. Жители продолжают заниматься повседневными делами.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения, произошедшего на территории Афганистана, число погибших увеличилось до 800 человек. Порядка 2,5 тысяч человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Сейсмический толчок магнитудой 6,0 был зафиксирован в восточных провинциях страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.