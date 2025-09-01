Бастрыкин требует доклад о челябинском питбайкере, который покалечил ребенка

Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела
Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовного дела

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о водителе питбайка, который сбил ребенка во дворе и скрылся с места ДТП в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в больницу. 

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову предоставить доклад о ходе расследования данного уголовного дела и обстоятельствах происшествия. Подросток, управлявший питбайком, сбил малолетнего пешехода и затем скрылся с места происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел во дворе дома №71 по улице Косарева в Челябинске. 16-летний подросток на питбайке сбил ребенка и скрылся с места происшествия, несмотря на крики отца. У пострадавшего диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

В региональном Следственном управлении Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, допустившие управление несовершеннолетним транспортным средством. 

