Компания «Ангара» рискует прекратить полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары»
Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары» Фото:

Ространснадзор выявил массовые нарушения в деятельности авиакомпании «Ангара» после проверки, проведенной в связи с катастрофой самолета Ан-24. Результаты проверки могут привести к прекращению полетов компании.

«Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24, произошедшей 24 июля в районе аэродрома Тынды, провел проверки авиакомпании „Ангара“ и нашел массовые нарушения, что может привести к прекращению ее полетов», — следует из письма руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Его содержание передает издание «Известия».

Ранее после катастрофы Ан-24 под Тындой, в которой погибли все находившиеся на борту 49 человек, Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары» из-за нарушений при подготовке персонала. Проверка выявила несоответствие требованиям федеральных авиационных правил, а расследование указывало на возможную ошибку пилотов при интерпретации приборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ространснадзор выявил массовые нарушения в деятельности авиакомпании «Ангара» после проверки, проведенной в связи с катастрофой самолета Ан-24. Результаты проверки могут привести к прекращению полетов компании. «Ространснадзор после авиакатастрофы Ан-24, произошедшей 24 июля в районе аэродрома Тынды, провел проверки авиакомпании „Ангара“ и нашел массовые нарушения, что может привести к прекращению ее полетов», — следует из письма руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) Дмитрия Ядрова. Его содержание передает издание «Известия». Ранее после катастрофы Ан-24 под Тындой, в которой погибли все находившиеся на борту 49 человек, Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары» из-за нарушений при подготовке персонала. Проверка выявила несоответствие требованиям федеральных авиационных правил, а расследование указывало на возможную ошибку пилотов при интерпретации приборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...