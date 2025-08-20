Росавиация отобрала сертификат АУЦ у скандальной авиакомпании

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) аннулировала сертификат авиационного учебного центра (АУЦ), выданный иркутской авиакомпании «Ангара» из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Решение аннулировать сертификат АУЦ принято по итогам внеплановой проверки перевозчика „Ангара“. Авиакомпания не соответствует требованиям федеральных авиационных правил, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих подготовку авиаперсонала», — следует из заявления telegram-канала Росавиации. Ведомство уточняет, что в своем решении опирались на утвержденный приказ Минтранса России № 289 от 29 сентября 2015 года, который регламентирует деятельность авиакомпаний.
Отмечается, что АУЦ «Ангары» готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Проверку выполнило Восточно-Сибирское МТУ Росавиации. Она выявила нарушения ФАП-289 при подготовке авиационных специалистов. Теперь для обучения авиационного персонала «Ангаре» необходимо пользоваться только услугами сторонних сертифицированных АУЦ.
Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» мог потерпеть крушение под Тындой из-за ошибки, связанной с неверным толкованием показаний приборов. Предварительное расследование указывает на то, что пилоты, возможно, неправильно интерпретировали данные о высоте. На борту находилось 49 человек, включая шестерых членов экипажа и пятерых детей. Все люди, находящиеся в самолете, погибли.
