В Ростовской области в одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ

Слюсарь сообщил о неразорвавшемся снаряде ВСУ в квартире Ростова-на-Дону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростове-на-Дону найден неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ (архивное фото)
В Ростове-на-Дону найден неразорвавшийся снаряд после атаки ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В связи с находкой было принято решение об эвакуации 320 жителей многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы, саперы и следственные органы.

«В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — передает глава региона в своем telegram-канале.

По словам губернатора, обнаружение снаряда связано с ночной атакой беспилотников, которую отразили силы ПВО региона. В ночь на 2 сентября системы ПВО отразили атаку БПЛА сразу в нескольких районах: в Ростове, Мясниковском и Неклиновском. В результате падения обломков на западной окраине города и вблизи хутора Красный Крым загорелась трава, возгорание было ликвидировано в течение ночи.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоквартирных дома: на улице Ткачева пострадали фасад и кровля 19-этажного здания, однако эвакуация жильцов не потребовалась. Также на улице Еляна повреждены фасад и остекление квартир в 25-этажном доме. По данным оперативных служб, за медицинской помощью после происшествия обратились трое взрослых и один ребенок.

Это не первая атака беспилотников на жилые дома в Ростове-на-Дону: ранее, в ночь на 27 августа, обломки сбитого БПЛА попали в здание в центре города, вызвав пожар на кровле и эвакуацию 15 человек. Тогда пострадавших не было, а экстренные службы оперативно ликвидировали последствия происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружен неразорвавшийся снаряд после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В связи с находкой было принято решение об эвакуации 320 жителей многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы, саперы и следственные органы. «В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен нарезорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома. Пункт временного размещения оперативно оборудован на базе ближайшей школы 115», — передает глава региона в своем telegram-канале. По словам губернатора, обнаружение снаряда связано с ночной атакой беспилотников, которую отразили силы ПВО региона. В ночь на 2 сентября системы ПВО отразили атаку БПЛА сразу в нескольких районах: в Ростове, Мясниковском и Неклиновском. В результате падения обломков на западной окраине города и вблизи хутора Красный Крым загорелась трава, возгорание было ликвидировано в течение ночи. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили два многоквартирных дома: на улице Ткачева пострадали фасад и кровля 19-этажного здания, однако эвакуация жильцов не потребовалась. Также на улице Еляна повреждены фасад и остекление квартир в 25-этажном доме. По данным оперативных служб, за медицинской помощью после происшествия обратились трое взрослых и один ребенок. Это не первая атака беспилотников на жилые дома в Ростове-на-Дону: ранее, в ночь на 27 августа, обломки сбитого БПЛА попали в здание в центре города, вызвав пожар на кровле и эвакуацию 15 человек. Тогда пострадавших не было, а экстренные службы оперативно ликвидировали последствия происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...