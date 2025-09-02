В Минобороны раскрыли, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО „перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области“, — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону, в пострадавшем от ночной атаки БПЛА жилом доме, саперы обнаружили и обезвредили неразорвавшийся заряд. В результате инцидента эвакуированы 320 жильцов, для размещения которых организован пункт временного пребывания на базе школы №115 по адресу проспект Маршала Жукова, 25/2. В связи с проведением экстренных работ школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
