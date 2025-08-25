25 августа 2025

В Челябинске задержаны самолеты в Москву и Сочи

В аэропорту Челябинска снова задержаны рейсы
В аэропорту Челябинска 26 августа отменен рейс в Москву и задерживаются рейсы до Сочи и Душанбе. Информация об этом указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

«Вылет рейса СУ 1535 Челябинск-Москва 26 августа в 12:30 отменен. Рейс СУ 1534 Москва-Челябинск 25 августа 11:35 также отменен», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

Рейс ДР 323 в Сочи и Душанбе задержаны не несколько часов на прилет. На вылет задержаны рейсы из Сочи и Москвы.

В аэропорту Челябинска ранее были отменены рейсы в Москву и задерживаются еще три в Санкт-Петербург. В минувшие выходные в Москве и Санкт-Петербурге вводили ограничения из-за угрозы БПЛА. 

