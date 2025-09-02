Востоковед Котков: Китай и Россия могут оказаться на одном поле боя

Для Си Цзиньпина важно сохранить хорошие отношения как с Россией, так и Западом, пояснил аналитик Котков в беседе с URA.RU
Для Си Цзиньпина важно сохранить хорошие отношения как с Россией, так и Западом, пояснил аналитик Котков в беседе с URA.RU
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Россия и Китай теоретически могут оказаться на одном поле боя при определенных обстоятельствах. Такое мнение высказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с журналистом URA.RU Екатериной Лазаревой. Эксперт обратил внимание, что Китай в последние годы старается придерживаться дружественного нейтралитета с Россией, но при этом не желает открыто конфликтовать с Западом. 

«Китай на протяжении последних лет, с одной стороны, демонстрировал свой дружественный нейтралитет по отношению к России, а с другой — категорическое нежелание конфликтовать с Западом. <...> Чисто теоретически Россия и Китай могут оказаться на одном поле боя», — отметил Котков в беседе с журналистом агентства. В целом, подчеркнул аналитик, для Пекина важно, чтобы ситуация на российском направлении оставалась спокойной и предсказуемой. Особенно в контексте того, что Китай в принципе не хочет оказаться в ситуации, когда он будет окружен кольцом из враждебных или хотя бы нестабильных государств.

Котков также добавил, что Китаю выгодно поддерживать нейтральные отношения с Западом в том числе и из-за экономических выгод. Особенно, когда товарооборот между Китаем и США превосходит товарооборот Пекина и Москвы. Аналогичные задачи по обеспечению стабильности и безопасности стоят и перед Россией в отношении Китая. По мнению Коткова, взаимная заинтересованность в стабильности объясняет осторожную внешнюю политику обеих стран в современных условиях.

В ходе мероприятий в преддверии военного парада в Пекине 2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал президента России Владимира Путина. Лидер Китая назвал российского коллегу своим давним другом и подчеркнул значимость предстоящих торжеств. Также накануне в Китае прошел саммит ШОС с участием РФ и других стран. На месте также присутствовали журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. 

Отношения России и Китая на протяжении последних десятилетий характеризуются стратегическим партнерством, в основе которого лежит взаимное доверие и отказ от создания военно-политических альянсов. Сотрудничество двух стран укрепилось после исторического визита Михаила Горбачева в Пекин в 1989 году, а сегодня лидеры государств подчеркивают важность совместного сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и противодействия попыткам пересмотра ее итогов со стороны Запада.

