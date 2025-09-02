Дипломатический фэн-шуй: в чем тайный смысл цветов на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Место встречи Си Цзиньпина с мировыми лидерами в Пекине украсили орхидеями
В центре переговорного стола, за которым в Пекине встретились президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, появилась цветочная композиция с сиреневой орхидеей. В Китае этот цветок символизирует власть, восхищение, уважение и достоинство. На значение этого символа обратили внимание журналисты URA.RU, находящиеся на месте событий. 

На фото, предоставленных журналистом агентства Екатериной Лазаревой, видно, что в середине помещения, где пройдет встреча Си Цзиньпина с Путиным и другими мировыми лидерами, выставлены орхидеи. Гости мероприятия сидят при этом параллельно друг-другу. 

В китайской традиции к цветочному оформлению мероприятий высшего уровня подходят с особым вниманием. В Китае флористический язык остается важной частью дипломатического этикета. Цветы подбираются с учетом национальных традиций и характера встречи, чтобы подчеркнуть статус гостей и создать подходящий настрой для переговоров.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина проходит в Пекине. Накануне главы государств приняли участие в саммите ШОС. В настоящий момент рабочая программа продолжается. На месте также присутствуют журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал Владимира Путина в Пекине перед военным парадом, посвященным годовщине победы во Второй мировой войне, отметив значимость исторической памяти и стратегического партнерства между Россией и Китаем.

