Путин балансирует между Индией и Пакистаном

России приходится балансировать между Индией и Пакистаном. Оба государства являются партнерами РФ и членами ШОС, однако конфликтуют между собой. Как отметил политолог Фархад Ибрагимов, комментируя встречу Путина и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, Исламабад может обратиться к Москве по закупке российских ракетных вооружений. Однако для РФ это чревато размолвкой с Индией.
«Пакистан был, остается нашим традиционным партнером в Азии. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами. В ходе предыдущей встречи мы договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки. Вместе с тем в силу ряда объективных обстоятельств торговый оборот у нас снизился буквально на незначительную величину. Это для нас хороший сигнал, чтобы поработать, проанализировать ситуацию и поработать над этим», — отметил Путин, приветствуя гостя, вместе с которым зашел в зал для переговоров.
На эти слова Шариф отреагировал моментально. По-русски: «Спасибо. Это очень хорошо».
Примечательно, что среди членов российской делегации был глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. А за несколько дней до саммита ШОС, который накануне завершился в Тяньцзине, пакистанский премьер объявил о намерении создать ракетные войска. И все — из-за недавней эскалации конфликта с Индией по спорной территории — Кашмиру. Тогда Шариф сказал, что новые войска «будут оснащены современной техникой».
Как объяснил URA.RU преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов, Пакистан постоянно занимается вопросами перевооружения из-за конфликта с Индией. «Если Пакистан будет заинтересован, он сможет обратиться, конечно же, к России в этом вопросе, — считает политолог. — Однако Индия является нашим очень важным, значимым партнером, и в подобного рода чувствительных темах надо принимать во внимание то, как на это отреагируют наши коллеги, наши партнеры и наши друзья.
Россия, конечно, может выступить в качестве поставщика ракетных вооружений. Но нужно понимать, какие риски это вызовет в отношениях с Индией».
Поэтому, по мнению Ибрагимова, сотрудничество России и Ирана скорее будет развиваться в мирных сферах. Например, в логистике — имеется в виду строительство транспортного коридора «Север — Юг», который идет из России в Иран и при необходимости может затронуть и Пакистан. Другое направление — через Афганистан и Центральную Азию. Кроме того, Россия и Пакистан могут расширять сотрудничество в энергетической сфере.
«Пакистан очень заинтересован в развитии отношений с Россией. США периодически пытаются давить на него, но Исламабад держится, и у него сейчас гораздо более прочные и тесные связи с Россией и Китаем, чем с Америкой», — заключил эксперт.
