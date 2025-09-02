Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия второго в Китай

Вопрос о проведении переговоров между лидерами РФ и КНДР — Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном — может быть поднят после прибытия северокорейского главы в Пекин. Ожидается, что он приедет туда сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков», — ответил Песков на вопрос, подтвердилась ли встреча. Его слова передает ТАСС.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что вариант организации встречи Путина с Ким Чен Ыном находится в стадии проработки. Также радиостанция «Голос Кореи» передавала, что лидер КНДР уже пересек границу Китая на спецпоезде. Он прибудет в Пекин для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летию Победы во Второй мировой войне.
