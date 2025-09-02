Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия второго в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После того, как Ким Чен Ын прибудет в Пекин, будет возможность обсудить возможность его встречи с Путиным, заявил Песков
После того, как Ким Чен Ын прибудет в Пекин, будет возможность обсудить возможность его встречи с Путиным, заявил Песков Фото:

Вопрос о проведении переговоров между лидерами РФ и КНДР — Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном — может быть поднят после прибытия северокорейского главы в Пекин. Ожидается, что он приедет туда сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков», — ответил Песков на вопрос, подтвердилась ли встреча. Его слова передает ТАСС. 

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что вариант организации встречи Путина с Ким Чен Ыном находится в стадии проработки. Также радиостанция «Голос Кореи» передавала, что лидер КНДР уже пересек границу Китая на спецпоезде. Он прибудет в Пекин для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летию Победы во Второй мировой войне. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о проведении переговоров между лидерами РФ и КНДР — Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном — может быть поднят после прибытия северокорейского главы в Пекин. Ожидается, что он приедет туда сегодня вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков», — ответил Песков на вопрос, подтвердилась ли встреча. Его слова передает ТАСС.  Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что вариант организации встречи Путина с Ким Чен Ыном находится в стадии проработки. Также радиостанция «Голос Кореи» передавала, что лидер КНДР уже пересек границу Китая на спецпоезде. Он прибудет в Пекин для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летию Победы во Второй мировой войне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...